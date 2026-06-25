Naționala Marocului și-a asigurat calificarea în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 după o victorie muncită, scor 4-2, în fața reprezentativei din Haiti, pe Atlanta Stadium. Deși pornea ca mare favorită, selecționata africană a fost nevoită să revină de două ori pe tabelă împotriva unei echipe haitiene deja eliminate din competiție, dar care a oferit una dintre cele mai curajoase prestații ale sale la acest turneu final.

Haiti a surprins încă din debutul partidei. În minutul 10, Lenny Joseph a deviat inspirat o centrare venită de la Jean-Kévin Duverne, iar mingea a ajuns în poartă după ce l-a lovit pe portarul marocan Yassine Bounou. A fost primul gol marcat de haitieni la Cupa Mondială după o pauză de 52 de ani, moment care a stârnit entuziasm în rândul suporterilor veniți din întreaga diasporă haitiană.

Marocul a reacționat rapid și a pus presiune constantă la poarta lui Johny Placide, unul dintre cei mai buni oameni ai formației caraibiene. Veteranul portar a avut mai multe intervenții spectaculoase, însă în minutul 39 nu a mai putut evita egalarea. Achraf Hakimi a profitat de o respingere nefericită și a împins mingea în plasă pentru 1-1.

Bucuria marocanilor a durat puțin. Cu două minute înainte de pauză, Wilson Isidor a readus Haiti în avantaj cu un șut senzațional de la distanță, unul dintre cele mai frumoase goluri ale fazei grupelor. Totuși, înainte de intrarea la vestiare, Ismael Saibari a restabilit egalitatea după o acțiune construită excelent de Hakimi.

În repriza secundă, experiența și valoarea superioară a Marocului și-au spus în cele din urmă cuvântul. Soufiane Rahimi, introdus de pe banca de rezerve, a înscris golul care a schimbat definitiv soarta meciului în minutul 78, iar Gessime Yassine a închis tabela în finalul confruntării, stabilind scorul de 4-2. Reușita sa a fost validată după verificarea sistemului VAR.

Succesul le-a adus marocanilor șapte puncte și calificarea în faza eliminatorie, însă nu și primul loc în Grupa C. În celălalt meci al grupei, Brazilia a învins Scoția cu 3-0 și a terminat pe prima poziție datorită golaverajului superior. Astfel, Marocul merge mai departe de pe locul secund și va întâlni câștigătoarea Grupei F în următoarea rundă.

Pentru Maroc, calificarea confirmă statutul unei echipe care continuă să impresioneze pe scena internațională după performanța istorică de la Mondialul din 2022, când a devenit prima reprezentativă africană ajunsă în semifinale. În același timp, Haiti părăsește competiția fără niciun punct, dar cu respectul câștigat prin prestațiile sale curajoase și prin faptul că a reușit să marcheze de două ori într-un meci de Cupă Mondială pentru prima dată în istoria sa.

De remarcat și forma excelentă a lui Ismael Saibari. Mijlocașul marocan a înscris în toate cele trei partide din faza grupelor și s-a numărat printre cei mai constanți jucători ai echipei lui Mohamed Ouahbi la această ediție a Cupei Mondiale.