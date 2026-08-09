În inima rezervației Orheiul Vechi a răsunat muzica, iar sute de oameni au dansat din nou pe ritmurile Lupilor lui Calancea. Festivalula adunat oameni din țară și de peste hotare dornici să simtă energia muzicii inspirate din folclor și să descopere tradițiile într-un sat dacic. Vizitatorii au stat la povești și s-au delectat cu bucate alese.

Muzica a început, iar în câteva clipe poiana de la Orheiul Vechi s-a transformat într-un adevărat ring de dans.

Sute de oameni au venit să simtă energia Lupilor lui Calancea, dar mai ales ritmul și fuziunea de stiluri muzicale.

Oamenii au cântat la unison cu artiștii, au dansat și au transformat fiecare refren într-un moment unic.

Festivalul a adunat sute de oameni din țară și de peste hotare, de toate vârstele.

„E foarte fine. O atmosferă foarte plăcută, am fost și anul trecut și suntem de pe meleagurile Orheiului Vechi, păcat să ratăm așa șansă.”

„Am venit cu iubitul meu și un prieten. Ne simțim foarte bine, e vesel.

-Pentru ce iubiți acest gen de muzică?

-Ea de parcă reînvie spiritul moldovenesc, de parcă ar fi o conexiune cu pământul.”

Diana este stabilită în Belgia de șase ani și a venit la Festivalul Lupilor împreună cu prietenii și familia. A subliniat că îi era foarte dor de muzica artiștilor de la noi.

„-Ce așteptări aveți de la această seară?

-Să scot toată energia.”

Festivalul nu este doar despre muzică. A fost amenajată și o zonă de camping pentru cei care și-au dorit să rămână peste noapte. Unii au optat pentru cort, alții – rulotă.

Mai mult, vizitatorii au putut avea parte și de o incursiune în timp, datorită satului dacic amenajat pe teritoriu.

Cei mai curioși au fost copiii. Aceștia au îmbrăcat haine inspirate din perioada dacică și evident, au făcut poze pentru amintiri. Un loc special a fost dedicat și meșteșugarilor. Familia Chișlari a fost în centru atenției datorită articolelor de blană și piele pe care le confecționează.

„Oamenilor le plac, sunt care au revenit de peste hotare și le cumpără cu mare drag. Spun că iată vine Anul Nou și au nevoie.”

Tradiționalele căciuli din piele de cârlan au atras și atenția lui Julian, originar din Germania. A venit la festival împreună cu iubita sa, Diana, care este din Republica Moldova.

„Îmi place. Foarte frumos. E un look foarte unic, arată foarte drăguț și e foarte călduroasă.”

Vizitatorii festivalului au avut parte și de multe alte zone de relaxare, precum și bucate tradiționale. Festivalul Lupilor se desfășoară timp de trei zile, iar fiecare seară se încheie cu un concert alături de alți artiști îndrăgiți de la noi. Evenimentul este la a șeasea ediție.