Se împlinește un sfert de secol de la cel mai mare atac terorist din istorie. Pe 11 septembrie 2001, două avioane de pasageri au lovit turnurile gemene din New York, care s-au făcut una cu pământul.

O a treia aeronavă s-a izbit de clădirea Pentagonului, iar o alta s-a prăbușit într-un câmp, după ce pasagerii au încercat să preia controlul.

A fost începutul unei noi ere în politica internațională, în securitate și în lupta împotriva terorismului. La 25 de ani distanță, imaginile acelei zile rămân gravate în memoria colectivă.

Pe 11 septembrie 2001, la ora 8:46 dimineața, pe coasta de est a Statelor Unite, ora 15:46 în Republica Moldova, un avion de pasageri lovea Turnul de Nord al World Trade Center, în New York. La bordul cursei American Airlines 11 erau 92 de persoane.

Inițial, totul părea un accident aviatic. Televiziunile din întreaga lume și-au întrerupt programele și au început să transmită imagini în direct cu fumul care ieșea din zgârie-nori.

Martor: „În timp ce treceam pe deasupra râului Hudson, puteam vedea fumul negru și dens, semn că incendiul continuă la World Trade Center”.

17 minute mai târziu, un al doilea avion, cursa United Airlines 175, lovește Turnul de Sud sub privirile a milioane de oameni.

De data aceasta, nimeni nu mai are dubii. America e atacată. Pe străzile din jurul World Trade Center, oamenii fug cât mai departe, în timp ce pompierii, polițiștii și echipele de salvare intră în clădirile în flăcări. În acea zi, Jeremy Brown filma tragedia pentru Associated Press.

Jeremy Brown, The Associated Press: „De îndată ce am văzut turnurile, am început să le filmez. Se vedea fumul care ieșea din partea de sus și conturul avionului care lovise clădirea. Era ireal. Absolut ireal”.

La etajele superioare, camerele de filmat surprind imagini teribile cu oameni blocați, care așteaptă salvarea până în ultima clipă. La ora locală 9:37, un al treilea avion, American Airlines 77, se prăbușește peste clădirea Pentagonului, în apropiere de Washington. 147 de oameni mor pe loc. Dar dezastrul e departe de a se fi încheiat.

La 9:59, Turnul de Sud se prăbușește. O jumătate de oră mai târziu, la 10:28, e rândul Turnului de Nord.

Jeremy Brown, The Associated Press: „Auzeam sirenele, iar în jur începeau să cadă resturi. Apoi am început să aud un vuiet, un zgomot profund. Un pompier care era în stradă a alergat spre mine și mi-a spus: „Ia-ți camera și urmează-mă!” Știa că turnul 2 urma să se prăbușească”.

Între timp, un al patrulea avion, United Airlines 93, cade pe un câmp din Pennsylvania, la 10:03. Pasagerii și membrii echipajului știau ce s-a întâmplat în New York și la Pentagon, așa că au încercat să preia controlul avionului de la răpitori.

11 septembrie 2001 a fost unul dintre marile momente de cotitură ale începutului de secol. Cei care au privit imaginile în direct au văzut istoria schimbându-se sub ochii lor.

În total, 2.977 de oameni au murit în atentate. Între ei, peste 400 de pompieri, polițiști și paramedici care și-au pierdut viețile încercând să îi salveze pe alții.

Dar tragedia nu s-a încheiat odată cu prăbușirea turnurilor. Fumul toxic a învăluit Manhattanul săptămâni întregi. În anii care au urmat, mii de oameni au murit din cauza bolilor asociate atacurilor, iar zeci de mii au fost diagnosticați cu afecțiuni respiratorii, depresie și stres post-traumatic, scrie știrileprotv.ro