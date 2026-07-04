Bilanţul celor două cutremure din 24 iunie din Venezuela a fost revizuit în sens crescător şi se ridică acum la 2.645 de morţi, potrivit unui bilanţ prezentat vineri, 3 iulie.

„Bilanţul oficial din 3 iulie: 2.645 de morţi, 12.666 de răniţi”, se arată în comunicat, în timp ce cu o zi înainte, preşedinta interimară Delcy Rodriguez anunţase 2.595 de decese.

Autorităţile evită să precizeze numărul persoanelor dispărute, dar Naţiunile Unite estimează că acesta ar putea ajunge la 50.000, iar reţelele sociale continuă să fie inundate de fotografii cu copii, persoane în vârstă şi cupluri, însoţite de numele lor, o descriere şi un număr de telefon, în speranţa de a obţine informaţii.

Numărul victimelor se ridică la milioane, multe dintre ele trăind pe stradă sau în adăposturi improvizate.

Căutările continuă după 9 zile

Echipele de salvare din Venezuela şi din străinătate continuă să lucreze printre dărâmături, la nouă zile după cutremure, dar intensitatea operaţiunilor de căutare scade, iar unii membri ai echipelor de salvare susţin că vineri se vor încheia operaţiunile de căutare.

Se consideră, în general, că şansele de supravieţuire sub dărâmături sunt practic nule după 72 de ore. Cu toate acestea, mulţi dintre cei apropiaţi încă se agăţă de speranţă, crezând că aud semne de viaţă.

Amploarea pagubelor a aruncat în haos o parte a ţării, deja afectată de ani de zile de o criză economică profundă. Potrivit datelor oficiale, aproape 200 de clădiri s-au prăbuşit complet.

În portul La Guaira a fost amenajată o morgă improvizată în aer liber, unde rudele aşteaptă ore în şir pentru a-şi recupera cadavrele şi certificatele de deces, transmite știrileprotv.ro.

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