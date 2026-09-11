BMW recheamă în service 189.130 de mașini la nivel mondial, din cauza unei probleme ce ține de sistemul de pornire care poate duce, în anumite condiții, la un scurtcircuit și chiar la izbucnirea unui incendiu.

Problema este legată de posibilitatea pătrunderii apei la nivelul releului demarorului. Dacă umezeala ajunge la componentă, aceasta se poate coroda, iar coroziunea poate provoca un scurtcircuit. În cel mai grav caz, există riscul izbucnirii unui incendiu, scrie publicația germană Autohaus.

Modelele BMW vizate

Campania se adresează unor autoturisme fabricate între 29 iulie 2014 și 12 noiembrie 2020.

Pe lista vehiculelor afectate se regăsesc mai multe modele din gamele:

BMW Seria 3

BMW Seria 5

BMW Seria 7

În Germania sunt vizate 5.788 de automobile. Campania de rechemare este supravegheată de Autoritatea Federală pentru Transporturi Auto din Germania (KBA).

Reparația, gratuită

Pentru remedierea problemei, BMW va înlocui demarorul vehiculelor afectate. Noua componentă ar trebui să reducă riscul pătrunderii umezelii și, implicit, posibilitatea apariției unor defecțiuni care pot duce la un incendiu.

Potrivit informațiilor disponibile până acum, nu au fost anunțate detalii oficiale privind durata intervenției în service.

Campania are numărul de referință KBA 16791R și codurile de rechemare BMW 0012820600 și 0012840600.

Problema nu poate fi remediată printr-o simplă actualizare software. Proprietarii mașinilor incluse în campania de rechemare trebuie să se prezinte la un service autorizat BMW.

Costurile privind piesele și manopera sunt suportate integral de producător.

Cum verifici dacă mașina ta este afectată

Proprietarii unui BMW fabricat în perioada menționată sunt sfătuiți să verifice dacă au primit o notificare oficială privind campania de rechemare.

Șoferii care nu au fost contactați, dar suspectează că mașina lor ar putea fi vizată, pot solicita o verificare la un service autorizat BMW. Identificarea se face pe baza seriei de șasiu (VIN), care poate fi introdusă în sistemul producătorului.

O eventuală notificare de rechemare nu trebuie ignorată, mai ales în cazul unei defecțiuni la sistemul electric care poate genera un risc de incendiu, scrie știrileprotv.ro