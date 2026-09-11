Declarațiile lui Donald Trump scandalizează din nou. Liderul de la Casă Albă a promis că fiecare cetățean american adult câte 5 mii de dolari dacă Partidul Republican va câștiga alegerile intermediare din noiembrie. Republicanii speră să-și păstreze pozițiile atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, dar sondajele de opinie nu sunt de partea lor. După această declarație a lui Trump, democrații și jurnaliștii americani îl acuză de mită electorală.

Donald Trump vrea să păstreze majoritatea republicană în congresul american cu orice preț.

„/.../ Iată care este promisiunea mea: dacă republicanii câștigă Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite - voi acorda dividende fiecărui cetățean adult din Statele Unite ale Americii de câte 5.000 de dolari.”

Chiard dacă Trump spune că ar beneficia de cei 5000 de dolari orice american adult, indiferent cu cine a votat, în realitate, oferta induce un vot în favoarea republicanilor.

„O numesc mită electorală, sună foarte dubios și aș vrea să chem administrația Trump în fața Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, ca să ne povestească mai multe despre această schemă de mită.”

Un calcul rapid arată că, la un număr de 240 de milioane de americani adulți, ar costa 1.200 de miliarde de dolari, o parte semnificativă din bugetul federal, estimat la 7.000 de miliarde de dolari. În afară de câștigarea alegerilor, președintele mai impune o condiție pentru primirea banilor.

„Nu vrem să mergeți în Canada ca să cheltuiți acești bani, nu vrem să mergeți în China, în Germania. Trebuie să cheltuiți acești bani în Statele Unite ale Americii.”

Cele mai recente sondaje arată că Partidul Republican are o rată de sprijin de 43%, cu 6 puncte mai puțin decât rivalii democrați. Costul vieții rămâne principala preocupare a alegătorilor.