Căldura extremă a perturbat petrecerile de 4 iulie în mai multe regiuni ale SUA, inclusiv prin anularea unei parade în Washington, DC, notează BBC.

Târgul „Great American State Fair” din capitala ţării – organizat cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea ţării – a fost, de asemenea, suspendat temporar după ce mai multe persoane au fost îngrijite medical din cauza afecţiunilor provocate de căldură.

Potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie al SUA, peste 165 de milioane de oameni au suferit vineri de caniculă, în condiţiile unor temperaturi record înregistrate de-a lungul Coastei de Est şi în Midwestul Statelor Unite.

Valul de căldură perturbă weekendul de sărbătoare, în contextul în care preşedintele Donald Trump găzduieşte o ceremonie de marcare a celei de-a 250-a aniversări a Americii, iar numeroase meciuri din cadrul Cupei Mondiale se desfăşoară în aer liber, transmite digi24.ro.

Sărbătoarea de 4 iulie este caracterizată, în mod tradiţional, de numeroase activităţi în aer liber – grătare în curţi şi pe acoperişuri, parade comunitare şi focuri de artificii noaptea.

Însă numeroase evenimente dedicate sărbătorii americane – şi a celei de-a 250-a aniversări a ţării – au fost anulate din cauza căldurii toride, de la New Jersey, Pennsylvania şi Maryland până în vest, în Colorado.

Printre evenimentele anulate vineri s-a numărat şi parada „Salute to Independence Semiquincentennial” din Philadelphia, care urma să fie unul dintre cele mai mari evenimente din întreaga SUA.

La Washington, o dimineaţă dedicată Zilei Independenţei a fost anulată „după o analiză aprofundată şi atentă, în care siguranţa participanţilor, a spectatorilor şi a personalului nostru a reprezentat prioritatea absolută”, au declarat organizatorii.

Căldura intensă a dus, de asemenea, la închiderea târgului de pe National Mall timp de câteva ore vineri, cu o zi înainte de sărbătoare. Târgul de stat s-a redeschis la ora 17:00, ora locală, după ce condiţiile s-au îmbunătăţit, a declarat organizatorul, Freedom 250.

„Siguranţa şi bunăstarea oaspeţilor, voluntarilor, artiştilor, comercianţilor şi personalului nostru reprezintă prioritatea noastră absolută”, au declarat organizatorii evenimentului.

Departamentul de Pompieri şi Servicii Medicale de Urgenţă din Washington DC a acordat îngrijiri medicale mai multor persoane pentru „afecţiuni cauzate de căldură” la târg, vineri, a declarat pentru BBC News un purtător de cuvânt al departamentului. Acesta a precizat că acestea au fost cauzate de „temperaturile record” înregistrate la eveniment.

Cel puţin 11 persoane au fost transportate cu ambulanţa de la târg, a spus purtătorul de cuvânt, dar nu a precizat dacă toate cazurile au fost legate de căldură.

„Va fi un weekend foarte aglomerat”, a declarat pentru Washington Post un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri şi Servicii Medicale de Urgenţă din Washington, D.C. „Ştim că vor apărea cazuri de afecţiuni cauzate de căldură atât în zona Mall-ului, cât şi în afara acesteia, şi îi încurajăm pe locuitori şi vizitatori să ia măsuri de precauţie dacă vor ieşi afară pe căldură.”

Robin Ardito, care a participat la târg, a spus că a văzut o femeie de vârstă mijlocie care părea să sufere de o afecţiune cauzată de căldură. Femeia era îngrijită de personalul târgului, având ambele mâini în găleţi cu gheaţă, a spus Ardito.

„Era prea cald pentru a organiza un eveniment de acest gen”, a spus ea.

Un alt eveniment din Washington DC a fost afectat când Poliţia Capitoliului SUA a amânat intrarea publicului la concertul în aer liber „A Capitol Fourth” de vineri seara de la ora 15:00, ora locală, până la ora 19:00, ora locală.

Se aşteaptă ca Trump să ţină un discurs în aer liber cu ocazia sărbătorii de 4 iulie, sâmbătă, în ciuda temperaturilor ridicate prognozate. Preşedintele a susţinut că doreşte să se adune oamenii în aer liber pentru această sărbătoare.

„O să ţin un discurs foarte lung doar pentru a arăta că pot face orice”, a spus el.

Se preconiza că vremea extremă va continua pe tot parcursul weekendului, această perioadă fiind cea mai toridă din acest an până în prezent, cu temperaturi care ating niveluri nemaiîntâlnite, în unele zone, de zeci de ani.

Aceasta vine în urma unei perioade fără precedent de căldură la începutul verii în întreaga Europă, cu temperaturi record pe tot continentul. Căldura toridă şi umiditatea ridicată nu sunt fenomene neobişnuite în America de Nord.

Însă amploarea acestui fenomen, care vineri a cuprins zonele centrale şi estice, urmând să se extindă în est în weekend, îl face să se distingă ca fiind potenţial periculos. S

e preconizează că în Philadelphia şi Washington DC se vor înregistra temperaturi de 104F (40C) şi, respectiv, 103F, iar datorită umidităţii, senzaţia termică va fi de 112F şi, respectiv, 111F, apropiindu-se de maximele istorice, potrivit NWS.