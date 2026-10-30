Compania germană ARX Robotics și producătorul ucrainean ROBONEERS au testat un robot terestru fără pilot, echipat cu un modul de armament și destinat utilizării de către forțele armate ale Ucrainei. Primele sisteme urmează să fie integrate și livrate până la sfârșitul anului 2026, în funcție de necesitățile armatei ucrainene.

Acordul de cooperare dintre cele două companii a fost semnat la începutul lunii octombrie, în timpul vizitei oficiale pe care cancelarul german Friedrich Merz a efectuat-o la Kiev, în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Euronews.com.

Cum funcționează robotul de luptă

Sistemul se numește GEREON și este dezvoltat de ARX Robotics. Vehiculul fără pilot poate efectua misiuni de recunoaștere cu ajutorul camerelor și senzorilor de la bord.

Acesta poate fi echipat cu modulul de armament SABER, produs de compania ucraineană ROBONEERS, care este montat în partea superioară a vehiculului și poate oferi sprijin de foc de la distanță, atât în misiuni de atac, cât și de apărare.

Potrivit celor două companii, sistemul le permite militarilor să îl opereze de la o distanță mai sigură, reducându-le astfel expunerea în fața pericolelor de pe front.

Vehicul terestre fără pilot GEREON, produse de compania ARX Robotics. Foto: Bernhard Herrmann / imago stock&people / Profimedia

Versiunile neînarmate ale sistemului GEREON sunt deja utilizate în Ucraina pentru o serie de misiuni. Acestea pot transporta provizii, evacua militari răniți, sprijini operațiunile de război electronic, efectua misiuni de recunoaștere și combate drone. Platforma poate fi adaptată și pentru misiuni de luptă.

Companiile spun că obiectivul este dezvoltarea unui singur sistem robotic versatil, care să poată fi configurat rapid pentru diferite tipuri de misiuni de pe front.

Modulul de armament SABER poate fi, de asemenea, personalizat, astfel încât militarii să poată monta diferite tipuri de arme în funcție de misiune, de la puști de asalt până la lansatoare de grenade.

ARX Robotics afirmă că GEREON reprezintă în prezent cea mai mare flotă de vehicule terestre fără pilot de fabricație occidentală utilizată în Ucraina.

„Forțele terestre moderne au nevoie de platforme de luptă care să poată fi adaptate rapid la diferite misiuni, să integreze tehnologii noi și să funcționeze fără probleme împreună cu sistemele existente”, a declarat directorul financiar și cofondatorul ARX Robotics, Maximilian Wied.

Compania ROBONEERS afirmă că sistemele sale robotizate au fost deja utilizate în peste 15.000 de misiuni pe linia frontului, începând din 2014.

Cele două companii colaborează deja și în alte domenii. Acestea au înființat o societate mixtă pentru extinderea producției în Germania și Ucraina a unui alt vehicul terestru fără pilot, Rys Pro. Companiile vizează o producție de peste 1.000 de unități în primul an.

Ministrul german al apărării, în vizită la o companie de tehnologie militară

Dezvoltarea tehnologiilor militare bazate pe inteligență artificială se află și pe agenda ministrului german al Apărării, Boris Pistorius, care vizitează sediul companiei Helsing din München.

Programul vizitei include prezentarea celor mai noi produse și capacități de inteligență artificială ale companiei, precum și întâlniri cu membrii conducerii, angajații și reprezentanții consiliului angajaților.

Fondată în 2021, Helsing s-a dezvoltat rapid și a devenit una dintre companiile europene importante din domeniul tehnologiei de apărare.

Compania dezvoltă soluții de inteligență artificială și software pentru sisteme militare, inclusiv tehnologii care permit integrarea unor capacități bazate pe AI în platforme deja existente, precum tancuri, submarine și avioane de luptă, transmite Hotnews.