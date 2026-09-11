Incendiu de proporții la un depozit Ozon din Saratov, după un atac cu drone: activitatea centrului logistic a fost suspendată, iar comenzile vor fi redirecționate - VIDEO

Un depozit al companiei Ozon din orașul Saratov, Rusia, a fost cuprins de flăcări în urma unui atac cu drone. Incendiul a izbucnit la centrul logistic al companiei, iar imaginile publicate pe rețelele sociale arată un incendiu de proporții și un nor dens de fum deasupra depozitului. Tatiana Demian Reprezentanții Ozon au anunțat că activitatea centrului logistic a fost suspendată temporar. Comenzile și mărfurile care urmau să treacă prin depozit vor fi redirecționate către alte centre logistice ale companiei. Compania nu a oferit, deocamdată, informații despre eventualele pagube provocate de incendiu. Autoritățile spun că nu sunt victime Potrivit autorităților locale, în urma incidentului nu au fost raportate victime.