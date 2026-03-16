Iranul „nu vede niciun motiv să negocieze” cu Statele Unite, a afirmat ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, după ce Donald Trump a spus că Teheranul vrea să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, informează AFP, transmite hotnews.ro.

„Nu vedem niciun motiv să negociem cu americanii pentru că eram pe cale să discutăm cu ei când au decis să ne atace, iar s-a întâmplat pentru a doua oară”, a declarat Araghchi, intervievat în emisiunea „Face the Nation” de la CBS.

Teheranul nu mai are încredere în cuvântul americanilor

Șeful diplomației iraniene se referea la operațiunea americană lansată în iunie 2025, în mijlocul negocierilor dintre Washington și Teheran.

„N-am cerut niciodată o încetare a focului și nu am cerut niciodată negocieri” de la declanșarea războiului de către Israel și Statele Unite, a spus ministrul, când a fost invitat să comenteze ultimele declarații ale președintelui american.

Trump a afirmat că Teheranul părea dispus să încheie un acord pentru a pune capăt conflictului, dar „condițiile nu sunt încă suficient de bune”.

Ministrul iranian a reafirmat că țara sa este pregătită să autorizeze navele anumitor țări să treacă prin strâmtoarea Ormuz.

„Am fost contactați de țări care un permis de trecere pentru vasele lor”, a mai spus Abbas Araghchi, refuzând însă să precizeze care sunt acele țări.

Ieri, președintele american Donald Trump a spus că nu este pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul, deși această țară și-ar fi arătat disponibilitatea de a face acest pas. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru NBC News.

Totodată, Trump a amenințat cu noi atacuri asupra centrului de export petrolier de pe Insula Kharg din Iran și a cerut aliaților SUA să trimită nave de război pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală pentru aprovizionarea globală cu energie, în timp ce Teheranul nu dă semne că cedează, amenințând chiar să-și intensifice loviturile, potrivit Reuters.

În cea de-a treia săptămână a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, Trump a afirmat că atacurile americane au „distrus complet” o mare parte a insulei Kharg și a avertizat că vor urma și altele.

„S-ar putea să o lovim de încă câteva ori, doar de dragul distracției”, a spus președintele american la NBC News.

Declarațiile au marcat o escaladare bruscă din partea lui Trump, care afirmase anterior că SUA vizează doar obiective militare de pe insula Kharg, și au subminat eforturile diplomatice.

Administrația sa a respins eforturile aliaților din Orientul Mijlociu de a iniția negocieri, au declarat trei surse pentru Reuters.