Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz se intensifică după o serie de incidente maritime. Omanul anunță că a salvat 25 de membri ai echipajului unei nave comerciale atacate în apropierea coastelor sale, în timp ce Gardienii Revoluției din Iran susțin că trei petroliere au fost imobilizate în urma unor explozii și incidente produse în strâmtoare. Atacurile au loc în timp ce mediatorii din Qatar încearcă să obțină un acord între Washington și Teheran.

Marina Regală a Omanului a intervenit pentru evacuarea celor 25 de membri ai echipajului navei comerciale RITI, sub pavilion panamez. Potrivit Centrului de Securitate Maritimă al Omanului, nava a fost atacată la aproximativ 1,6 mile marine de coasta peninsulei Musandam.

În urma atacului, la bord a izbucnit un incendiu. Marinarii au fost evacuați și au primit îngrijiri medicale. Autoritățile nu au precizat cine s-ar afla în spatele atacului și nici dacă acesta are legătură cu celelalte incidente raportate în zonă.

Iranul anunță trei petroliere imobilizate

În același timp, Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că două petroliere au fost oprite după ce ar fi încercat să navigheze pe rute considerate neautorizate de Teheran. Potrivit presei de stat iraniene, navele și-ar fi dezactivat sistemele de navigație și poziționare și ar fi încercat să părăsească strâmtoarea cu sprijinul armatei americane.

Ulterior, iranienii au anunțat că un al treilea petrolier, care transporta două milioane de barili de petrol, ar fi lovit o mină navală. Gardienii Revoluției au susținut că acesta este al treilea vas care a suferit explozii și a luat foc în cursul zilei. Deocamdată, nu au fost oferite detalii despre identitatea navelor și starea echipajelor.

Separat, agenția britanică pentru securitate maritimă UKMTO a raportat un atac asupra unui petrolier, în apropiere de Oman. O ambarcațiune de mici dimensiuni s-ar fi apropiat de navă și ar fi fixat două dispozitive explozive pe corpul acesteia, deasupra liniei de plutire. Exploziile au provocat un incendiu în sala motoarelor, însă acesta a fost stins, iar echipajul nu a fost rănit. Nava și-a reluat ulterior deplasarea.

SUA susțin că principalele rute au fost curățate de mine

Comandantul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, a declarat că principalele culoare de navigație din Strâmtoarea Ormuz au fost curățate de minele navale iraniene. Acesta a susținut că marina iraniană a fost distrusă, iar forțele Gardienilor Revoluției nu mai operează în această zonă.

Washingtonul afirmă că trupele americane rămân în regiune pentru a menține deschise și sigure rutele maritime. În paralel, Statele Unite impun o blocadă asupra porturilor iraniene și escortează petroliere prin strâmtoare.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul hidrocarburilor. Înainte de războiul declanșat la 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, prin această zonă tranzita aproximativ o cincime din petrolul și gazele comercializate la nivel mondial.

Mediatorii din Qatar încearcă să obțină un acord

Incidentele maritime au loc în timp ce mediatorii din Qatar au revenit la Teheran pentru o nouă rundă de discuții privind încheierea războiului dintre Iran și Statele Unite.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, negocierile ar înregistra unele progrese, iar Iranul ar urma să răspundă unei propuneri revizuite prezentate de mediatorii qatarioți. Discuțiile ar viza inclusiv inspecțiile la instalațiile nucleare iraniene și relaxarea sancțiunilor.

În același timp, Statele Unite și Israelul analizează posibilitatea reluării unor atacuri militare de amploare împotriva Iranului. Președintele american Donald Trump a declarat vineri că războiul se va încheia „curând”, fără să precizeze dacă acest lucru se va întâmpla printr-un acord diplomatic sau prin acțiuni militare. Trump a reiterat că Washingtonul vrea garanții că Iranul nu va obține niciodată o armă nucleară, transmite Digi24.