Pauza în atacurile asupra industriei petroliere rusești pare să fi luat sfârșit.O rafinărie importantă din Rusia a fost cuprinsă de flăcări după un atac cu drone, iar imaginile surprinse de localnici arată coloane uriașe de fum deasupra întreprinderii. Ținta ar fi fost rafinăria din regiunea Samara, care produce inclusiv combustibil pentru aviație. Autoritățile ruse au confirmat atacuri cu drone în regiune, dar nu au precizat dacă rafinăria a fost lovită și cât de mari sunt pagubele.

În dimineața zilei de 30 octombrie, rafinăria din Novokuibîșevsk, regiunea Samara, Rusia, a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu drone. În imaginile distribuite pe rețelele sociale se văd mai multe coloane mari de fum ridicându-se din zona întreprinderii.

Este vorba despre una dintre rafinăriile importante ale grupului Rosneft, cu o capacitate de procesare de aproximativ 8,8 milioane de tone de petrol anual. Fabrica produce zeci de tipuri de produse petroliere, inclusiv combustibil pentru aviație, folosit și de armata rusă. Rafinăria a mai fost vizată de atacuri cu drone, inclusiv în aprilie și august 2026. După unele dintre lovituri, anumite instalații de procesare au fost oprite.

Viceprim-ministrul Federației Ruse, Aleksandr Novak, a confirmat că Ucraina a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, după o anumită pauză, precizînd că astăzi au fost atacate trei rafinării rusești și un complex de prelucrare a gazelor și produselor chimice.

Aleksandr NOVAK, VICEPREMIERUL FEDERAȚIEI RUSE: „La una dintre fabrici au avut loc niște distrugeri, dar în rest sistemul nostru de apărare a funcțonat. Desigur că am avut o pauză, iar astăzi atacurile la rafinării au fost reluate."

Totodată aeroporturile din Rusia au fost afectate de perturbări majore în urma atacurilor cu drone ucrainene.

Aproape 500 de curse aeriene au fost întârziate sau anulate, iar peste 100 de aeronave au fost redirecționate către aeroporturi de rezervă.