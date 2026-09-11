Omar Hayssam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnalişti în Irak, a fost eliberat condiţionat de magistraţii Tribunalului Ilfov, decizia instanţei fiind definitivă.

Potrivit News.ro, Tribunalul Ilfov a admis, vineri, contestaţia formulată de Omar Hayssam împotriva decizia Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, care îi respinsese cererea de eliberare condiţionată, transmite știrileprotv.ro.

”Desfiinţează sentinţa penală nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 17737/4/2026 şi, în rejudecare, în baza art. 587 alin. (1) C. pr. pen. raportat la art. 59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia I penală, în baza căreia s-a emis M.E.P.I. nr. 5804/04.11.2015 şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză”, se arată în minuta Tribunalului Ilfov.

Decizia instanţei este definitivă.

Inspectoratul General pentru Imigrări: Hayssam nu are reglementat un drept de ședere pe teritoriul României

La scurt timp după decizia judecătorilor, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări au transmis că Omar Hayssam nu deține cetățenia română și nici nu are ”reglementat un drept de ședere pe teritoriul României”, drept pentru care va fi preluat de polițiștii de imigrări.

”În exercitarea competențelor legale, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări vor efectua verificările necesare pentru stabilirea situației juridice a persoanei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În funcție de situația juridică constatată și de condițiile prevăzute de lege, vor fi dispuse și puse în aplicare măsurile legale corespunzătoare”, mai arată sursa citată.

Omar Hayssam a fost condamnat în anul 2014 la 24 de ani şi patru luni de detenţie în urma contopirii pedepselor din cele trei dosare în care fusese condamnat pentru terorism, înşelăciune şi fraude, respectiv dosarul răpirii celor trei jurnalişti în Irak, dosarul înşelăciunii în cazul "Volvo" şi cel al fraudelor din cauza "Foresta Nehoiu".

În martie 2005, jurnaliştii Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian au fost răpiţi la Bagdad, iar o lună mai târziu autorităţile române îl reţineau pe Omar Hayssam. Deşi preşedinţia anunţa la acel moment că Hayssam este acuzat de implicare în răpirea jurnaliştilor Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian, la Bagdad, el a fost arestat preventiv pentru infracţiuni economice, într-un alt dosar.

La aproape un an şi o lună de la plasarea lui în arest, instanţa a dispus eliberarea, din motive medicale, la propunerea procurorului Ciprian Nastasiu, cel care ceruse şi arestarea sirianului. Eliberarea a fost cerută pe motiv că starea de sănătate a inculpatului s-a degradat, după o operaţie pentru cancer la colon care a avut loc în 17 ianuarie 2006, la Spitalul Penitenciar Rahova.

În 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România la bordul unei nave, fiind dat în urmărire generală la nivel naţional şi internaţional, în baza unui mandat de arestare preventivă emis în lipsă de către Curtea de Apel Bucureşti, în iulie 2006.

Omar Hayssam a fost adus în România în iulie 2013, după şapte ani de la fuga sa din ţară.