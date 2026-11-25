Prim-ministrul Ungariei Peter Magyar a salutat marţi discuţiile "istorice" purtate cu preşedintele Volodimir Zelenski în vestul Ucrainei, Kievul sperând că vor contribui la accelerarea eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană, relatează Reuters, citat de news.ro. E o schimbare la 180 de grade a administraţiei de la Budapesta după ce guvernul condus de Viktor Orban a refuzat să ajute la efortul de război al Ucrainei.

Ungaria, sub conducerea fostului său lider, Viktor Orban, a reprezentat cel mai mare obstacol din cadrul UE în calea eforturilor de aderare ale Kievului, dar Magyar a încercat să pună relaţiile bilaterale pe o nouă bază de când a ajuns la putere în urma alegerilor din aprilie. "Consider că aceasta este o zi istorică şi o oportunitate uriaşă de a deschide un nou capitol în istoria şi relaţiile dintre cele două ţări", a declarat Magyar după ce a depus o coroană de flori la un cimitir dedicat soldaţilor căzuţi în luptele împotriva forţelor ruse de la anexarea de către Moscova a peninsulei ucrainene Crimeea, în 2014.

Cei doi au jucat volei

Magyar şi Zelenski s-au întâlnit în oraşul Ujhorod din Zakarpattia, regiune cunoscută şi sub denumirea de Transcarpatia, care este situată în Munţii Carpaţi şi se învecinează cu patru state membre ale Uniunii Europene - Ungaria, România, Slovacia şi Polonia. Zakarpattia găzduieşte o minoritate etnică maghiară, al cărei tratament din partea Kievului a constituit de mult timp o sursă de tensiuni între cele două ţări.

Într-o măsură salutată de Budapesta, parlamentul Ucrainei a adoptat luna trecută o lege care extinde dreptul vorbitorilor de limbă maghiară şi al altor minorităţi de a beneficia de educaţie în limba lor maternă. Guvernul lui Magyar şi-a retras apoi obiecţiile faţă de deschiderea de către Ucraina a negocierilor cu UE privind piaţa internă şi standardele de competitivitate, unul dintre numeroasele domenii politice în care Kievul trebuie să-şi alinieze legislaţia la cea a UE pentru a adera la bloc.

"Facem tot ce este necesar pentru a deschide capitolele de negociere privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană", a scris Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram înaintea discuţiilor de marţi."De asemenea, facem tot ce este posibil pentru a ne apropia de vecinii noştri şi pentru a avea relaţii mai constructive cu aceştia", a adăugat el. La Ujhorod, Magyar a declarat că poporul maghiar condamnă războiul care durează de aproape cinci ani şi pe care Rusia îl poartă"împotriva unei ţări europene suverane şi libere".

Zelenski, la rândul său, a salutat gestul de respect al lui Magyar. Într-un mesaj postat pe X, el a subliniat: "Capacitatea noastră de a trăi într-o ţară liberă, precum şi securitatea vecinilor noştri şi a întregii Europe, au un cost enorm - unul pe care Ucraina îl plăteşte în fiecare zi". Zelenski şi Magyar s-au întâlnit cu membrii comunităţii maghiare, au vizitat un spital şi un liceu unde au jucat volei, iar apoi au susţinut o conferinţă de presă comună la Ujhorod.

"Am ajuns la acorduri în toate domeniile-cheie ale cooperării bilaterale, iar domeniul în care această cooperare poate fi cea mai benefică este cel energetic. Am discutat despre livrările de motorină şi alte produse petroliere esenţiale către Ucraina. În ceea ce priveşte infrastructura, prioritatea o reprezintă extinderea legăturilor feroviare dintre ţările noastre: dezvoltarea traseului Kiev–Budapesta, electrificarea căii ferate şi extinderea infrastructurii de trecere a frontierei prin reconstrucţia punctelor de control existente şi construirea unor noi puncte. Péter şi cu mine am abordat, de asemenea, chestiuni legate de securitate. L-am informat cu privire la situaţia de pe front, precum şi la atacurile Rusiei asupra oraşelor şi satelor noastre", a scris Zelenski pe X rezumând declaraţiile făcute, relatează observatornews.ro