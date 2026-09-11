Prețuri și mai mari la carburanți. Cel mai mult se scumpește motorina, pentru care vom da cu 60 de bani mai mult. S-a majorat și prețul pentru benzină, care va depăși, după majorare, 33 de lei per litru.

CINCI PERSOANE, RĂNITE LA GLODENI

Dimineață de coșmar pentru 20 de persoane care se duceau la muncă pe câmp. Microbuzul în care se aflau a derapat, din motive necunoscute, deocamdată. Cinci pasageri au fost răniți, iar poliția anunță că șoferul nu consumase alcool.

25 DE ANI DE LA ATENTATELE DIN SUA

Un sfert de secol de la tragedia care a zguduit lumea - atentatele din 11 septembrie 2001, în urma cărora circa trei mii de oameni au murit. A fost o zi care a schimbat pentru totdeauna modul în care lumea privește securitatea și terorismul.