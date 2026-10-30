Procuratura municipiului Chișinău a pornit o urmărire penală după atacul cibernetic în urma căruia ar fi fost extrase date asociate cu aproximativ 750 de mii de IDNP-uri.

DIGITALIZARE FĂRĂ PROTECȚIE

Atacul cibernetic care a expus datele a aproximativ 750 de mii de moldoveni a scos la iveală vulnerabilități grave în sistemele guvernamentale, iar experții spun că autoritățile au prioritizat digitalizarea în detrimentul securității.

Sergiu BOZIAN, SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROTECȚIA DATELOR: „Foarte timid se vorbește despre cerințele de protecție a dator și foarte cu voci tare să vorbește despre digitalizare, servicii publice”.

PUTIN AMENINȚĂ EUROPA

Vladimir Putin afirmă că Rusia este pregătită de război cu Europa și amenință cu represalii în cazul unei confruntări.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Mulți vorbesc doar despre cum se pregătesc pentru război până în 2030. Este aceasta abordarea corectă? Din partea noastră, noi suntem pregătiți”.

