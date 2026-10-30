Procuratura municipiului Chișinău a pornit o urmărire penală după atacul cibernetic în urma căruia ar fi fost extrase date asociate cu aproximativ 750 de mii de IDNP-uri.

DATELE, NOTIFICATE INDIVIDUAL

Moldovenii ale căror date personale au fost furate în urma atacului cibernetic vor fi anunțați individual, în timp ce tentativele de atac asupra sistemelor guvernamentale continuă.

PUTIN AMENINȚĂ EUROPA

Vladimir Putin afirmă că Rusia este pregătită de război cu Europa și amenință cu represalii în cazul unei confruntări.