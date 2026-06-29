Meteorologii au actualizat avertizarea de caniculă pentru Republica Moldova. Astfel, pe 30 iunie, centrul și sudul țării se vor afla sub cod portocaliu, iar mai multe raioane din extremitatea sudică vor fi sub Cod roșu, unde temperaturile vor atinge 39-41 de grade. În același timp, nordul republicii rămâne sub cod galben, cu maxime de 33–35 de grade. Pentru 1 iulie, avertizarea va fi redusă la cod galben pe întreg teritoriul țării.

Meteorologii avertizează că și nopțile vor fi deosebit de călduroase. Temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, fenomen caracteristic nopților tropicale, care poate amplifica disconfortul termic.

Avertizare meteo/ SHS

Avertizarea vine în continuarea celei emise săptămâna trecută, când meteorologii au instituit Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu de caniculă pentru perioada 28 iunie – 1 iulie, pe fondul unui val de căldură persistent care afectează Republica Moldova.

Recomandările specialiștilor

În acest context, specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să limiteze efortul fizic desfășurat în aer liber. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice.