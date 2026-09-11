Sfârșit de săptămână cald cu până la 30 de grade în sudul Republicii Moldova. În ce regiuni sunt așteptate ploi

pexels.com / Imagine simbol

Vineri aduce vreme caldă, numai bună pentru cei care și-au făcut planuri pentru sfârșitul de săptămână. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade, însă de sâmbătă vremea se schimbă treptat: sunt prognozate ploi, în special în nordul țării, iar temperaturile vor scădea ușor. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 28 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 30 de grade. În capitală, minima va fi de 15 grade, ziua se așteaptă 28 de grade. În următoarele zile se așteaptă precipitații, în special, în nordul țării, iar vremea se va răci ușor.