Va ploua în unele regiuni ale Republicii Moldova: temperaturile vor ajunge până la 14 grade. Cum va fi vremea în weekend

În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 12 grade.

Meteorologii prognozează astăzi ploi slabe în sudul țării, iar pe alocuri acestea vor fi moderate. La Chișinău, sunt așteptate ploi în prima parte a zilei. În următoarele zile vremea se va răci ușor.

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