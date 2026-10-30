Meteorologii prognozează astăzi ploi slabe în sudul țării, iar pe alocuri acestea vor fi moderate. La Chișinău, sunt așteptate ploi în prima parte a zilei. În următoarele zile vremea se va răci ușor.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 9 grade.
În centru, noaptea se prognozează 7 grade, iar maxima zilei va fi de 12 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 14 de grade.
În capitală, minima va fi de 9 grade, ziua se așteaptă 12 grade.
În următoarele zile, vremea se va răci ușor.