Aproximativ 4,5 miliarde de lei ar urma să ajungă anul viitor în dezvoltarea primăriilor consolidate prin reforma administrației publice locale. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, spune că o mare parte din bani va veni din Planul de creștere al Uniunii Europene, iar primăriile vor trebui să vină cu proiecte concrete pentru a-i putea folosi. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În Profunzime.

Buzu susține că banii nu vor fi distribuiți pur și simplu, ci vor ajunge la primării în baza unor proiecte de dezvoltare, care trebuie să fie pregătite și validate tehnic.

Banii europeni, una dintre principalele surse

Potrivit lui Alexei Buzu, Republica Moldova are în cadrul Planului de creștere 153 de măsuri de reformă, iar finanțarea este condiționată de realizarea acestora.

„În mare parte, vor veni din Planul de creștere. Noi avem acest Plan de creștere din 2025 până în 2028. Cum funcționează? Este că avem 153 de măsuri de reformă. Dacă Guvernul realizează o reformă, primește bani care sunt agreați, arondați la acea reformă”, a explicat secretarul general al Guvernului.

În 2025, autoritățile susțin că au realizat 93% dintre reformele asumate, iar pentru prima jumătate a anului 2026 estimează un nivel de aproximativ 90%.

Buzu spune că următoarea tranșă de bani europeni ar putea fi una consistentă.

„Eu cred că peste 100 de milioane de euro. Deci urmează să fie tranșa din această toamnă. Vă imaginați că dacă avem și realizăm o bună parte în acele 40 de reforme, tranșa va fi mult mai mare”, a declarat acesta.

Primăriile amalgamate vor primi câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor

O parte din banii disponibili va fi direcționată către primăriile care au acceptat amalgamarea voluntară. Acestea vor beneficia, începând din 2027, de un stimulent calculat în funcție de numărul de locuitori.

„Noi cunoaștem pentru fiecare primărie care a participat la procesul de amalgamare care este suma care urmează să o primească, pentru că este echivalent la 3.000 de lei per cap de locuitor. Este un angajament ferm”, a spus Buzu.

Potrivit acestuia, banii nu vor fi cheltuiți discreționar, ci vor fi acordați în baza unor proiecte de dezvoltare.

„Începând cu 2027 va fi oferită această sumă în baza unor proiecte de dezvoltare”, a precizat secretarul general al Guvernului.

Călărașiul ar putea primi peste 120 de milioane de lei

Un exemplu este raionul Călărași, unde mai multe primării au decis să se unească. Buzu estimează că noua structură ar urma să beneficieze de peste 120 de milioane de lei pentru proiecte de dezvoltare.

„În Călărași, Călărașiul urmează să primească peste 120 de milioane de lei, dacă nu greșesc. Bani serioși. Trebuie să ai documentații tehnice, să te asiguri că ai toate calculele tehnice”, a declarat Buzu.

Primăriile trebuie să vină cu proiecte concrete

Autoritățile locale care s-au amalgamat voluntar au început deja pregătirea proiectelor. Buzu spune că Guvernul le garantează resursele, însă primăriile trebuie să demonstreze că proiectele sunt fezabile și pot contribui la dezvoltarea comunităților.

„Începând cu luna septembrie, ei pregătesc acest proiect. Noi le garantăm aceste resurse. La sfârșitul anului ei depun acest proiect la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și, în baza acestui proiect, noi ne asigurăm că proiectul este tehnic valid, are o logică de dezvoltare, toate comunitățile urmează să beneficieze de aceste resurse și, începând cu ianuarie 2027, ei vor primi aceste resurse”, a explicat oficialul.

Banii ar urma să fie investiți în proiecte de dezvoltare locală, inclusiv în infrastructură și servicii pentru comunități. Printre prioritățile menționate de Buzu se numără extinderea și modernizarea serviciilor publice și pregătirea primăriilor pentru accesarea fondurilor europene de preaderare, odată cu noul ciclu bugetar al UE din 2028.

„Asta este miza. Că dacă noi nu ne vom face tema pe acasă, nu vom avea această capacitate, să avem proiecte bune, să avem proiecte cu impact, o să pierdem această miză, aceste resurse pentru cetățenii noștri”, a subliniat Alexei Buzu.