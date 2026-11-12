Acordul tehnico-militar semnat, în octombrie la Kiev, a fost aprobat de Guvernul de la Chișinău. Ministerul Apărării a precizat din nou că documentul prevede schimb de experiență și tehnologii, dar și dezvoltarea capacităților de apărare, inclusiv pentru protejarea spațiului aerian de drone. Explicațiile vin pe fondul acuzațiilor din partea opoziției parlamentare, precum că inițiativa ar încălca statutul de neutralitate al țării și ar arunca țara în război.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Potrivit acordului, cooperarea are exclusiv caracter de consultare, analiză și schimb de informații tehnico-științifice. Acțiunile realizate în contextul implimentării respectivului acord, nu vor putea fi interpretate ca acordare de asistență militară directă unui stat aflat în conflict armat”.

Ministrul Apărării a explicat că acordul nu prevede acordarea de asistență militară, ci vizează cooperarea și schimbul de experiență în mai multe domenii.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Modernizarea și exploatarea în siguranță a tehnicii militare și a armamentului, logistică, sisteme de comunicații, instruirea specialiștilor, protecția infrastructurii critice, transfer de cunoștințe și tehnologii, proiecte comune de cercetare și dezvoltarea producției militare, dezvoltarea capacităților de apărare cibernetică, a tehnologiilor de supraveghere și apărarea spațiului aerian.”

Și premierul Vasile Tofan a respins speculațiile potrivit cărora acordul ar pune în pericol securitatea țării sau ar afecta statutul de neutralitate al Republicii Moldova.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Acest acord este, de fapt, foarte constructiv. Nu expune țara noastră la risc, din contra, o fortifică. E important ca acordul să fie studiat de societate și lumea să se liniștească un pic. Nu afectează în niciun fel neutralitatea noastră și nu ne atrage niciun risc.”

Precizările vin în contextul în care, odată cu primele discuții la acest subiect, mai mulți reprezentanți ai opoziției au declarat că documentul ar încălca statutul de neutralitate al țării și au solicitat ca acesta să fie făcut public. Documentul a fost publicat pe pagina Guvernului și urmează să fie aprobat și de Parlament.