Moldova urmează să primească, la sfârșitul lunii octombrie, o foaie de parcurs pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Documentul va stabili mai clar pașii pe care autoritățile trebuie să-i urmeze, dar și termenele până la care aceștia trebuie îndepliniți. Potrivit ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, foaia de parcurs este menită să ajute Moldova să avanseze mai organizat în procesul de aderare, însă nu vine cu o listă complet nouă de reforme. Totodată, directorul executiv IPRE, Iulian Groza a spus că multe dintre măsurile care vor fi incluse sunt deja prevăzute în documentele de negociere și în Programul Național de Aderare. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În PROfunzime cu Lorena Bogza.

Ilowa Piorko, ambasadorul UE la Chișinău, explică faptul că foaia de parcurs va include pași concreți și termene care să ajute la desfășurarea negocierilor.

Iwona PIORKO, AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA:„Într-adevăr, și în trecut, domnul prim-ministru a confirmat că intenția Guvernului Moldovei este să semneze tratatul de aderare în 2028, iar Comisia Europeană susține această intenție și această ambiție, cu condiția ca dumneavoastră să țineți pasul cu reformele pe care le-ați arătat până acum. La fel, ați menționat și foile de parcurs. Da, într-adevăr, este o măsură foarte bună. Patru țări au fost identificate ca fiind în frunte și vor primi, în termen de o lună, o foaie de parcurs cu pași concreți și cu anumite grafice de timp, care vor ajuta cu siguranță negocierile de aderare. Nu că nu ați fi știut până acum ce să faceți. Ați știut bine și vă descurcați bine, dar cu siguranță asta o să ajute și mai mult să progresați cu determinare.”

Cât de clară va fi foaia de parcurs? Iwona: „Este în proces de elaborare”

Documentul este încă în proces de elaborare, iar Iwona Piorko spune că nivelul exact de detaliere va putea fi apreciat după ce acesta va fi prezentat. În același timp, autoritățile de la Chișinău cunosc deja o mare parte dintre măsurile care trebuie realizate.

Iwona PIORKO, AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Desigur, trebuie să o vedem, fiindcă este încă în proces de elaborare, dar eu cred că va fi foarte clară. Dar, după cum am menționat, autoritățile deja acum știu foarte multe. Noi am deschis două clustere. Pentru ca să fie deschise mai multe clustere, autoritățile deja lucrează la așa-numitele puncte de reper intermediare pentru primul cluster și toate aceste clustere sunt cu termeni foarte complicați. Dar ceea ce încerc eu să spun este că nimeni nu pierde timpul deja, fiindcă legislația pe care trebuie să o promovați mai departe, instituțiile pe care trebuie să le aveți, implementarea și proiectele de lege pe care trebuie să le prezentați sunt deja bine cunoscute. Deci munca se efectuează non-stop.”

Ce va aduce, atunci, nou această foaie de parcurs?

Potrivit directorului executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, documentul va pune într-un cadru comun cu Comisia Europeană obiectivele și termenele pe care Moldova trebuie să le respecte pentru a ajunge la finalizarea negocierilor.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Foile de parcurs pe care le-a anunțat Comisia Europeană urmează să ajute, să creeze un cadru previzibil, cu termene intermediare, cu măsuri care trebuie să fie îndeplinite și, în așa fel, să traseze acel plan de acțiuni până la momentul în care noi ne-am propus să finalizăm negocierile de aderare în 2028 și să fim pregătiți pentru aderare în 2030.”

Important: foaia de parcurs nu va porni de la zero

Groza explică faptul că foaia de parcurs nu va porni de la zero. Multe dintre măsurile care vor fi incluse sunt deja prevăzute în documentele de negociere și în Programul Național de Aderare.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Aceste foi de parcurs, practic, vor pune pe hârtie toate acele criterii de referință, toate măsurile care deja sunt parte din pozițiile de negociere, care vor apărea în pozițiile de negociere pe toate capitolele și vor structura aceste livrabile pe termene pe care le vom agrea împreună cu Comisia Europeană. Lucrul ăsta deja se întâmplă la nivel național. Avem Programul Național de Aderare, care spune foarte clar ce avem de făcut până în anul 2028, până în anul 2029.”

Așadar, diferența principală este că aceste obiective urmează să fie reunite într-un document comun cu Comisia Europeană și să fie asociate unor termene clare.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Partea nouă a acestei foi de parcurs este că aceste termene vor fi încadrate într-un document comun, de fapt, pe care îl propune Comisia Europeană. Până la sfârșitul lunii octombrie, atunci când Comisia va prezenta pachetul de extindere, adică atunci când va prezenta rapoartele de extindere pe toate țările candidate, Comisia va propune pentru cele patru țări care sunt cele mai avansate aceste foi de parcurs și ele ar trebui să creeze un contur mai clar despre cum și în cât timp am putea să ajungem la acel termen ambițios pe care ni l-am setat în a finaliza negocierile.”

UE pregătește „foi de parcurs” pentru viitorii membri

Comisarul Marta Koss a anunțat că Republica Moldova va primi foaia de parcurs pe 28 octombrie. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a spus anterior că își dorește ca acesta să fie cât mai clar, astfel încât autoritățile să știe exact ce au de făcut. Bruxelles-ul propune ca țările candidate să fie integrate treptat în anumite politici europene, chiar înainte de aderarea propriu-zisă. Accesul la aceste beneficii nu va fi însă automat. Participarea va fi bazată pe meritele fiecărei țări, condiționată de îndeplinirea criteriilor și reversibilă.

Pentru Moldova, următoarea etapă va fi legată de menținerea ritmului reformelor și de îndeplinirea condițiilor stabilite în procesul de aderare. Obiectivul autorităților de la Chișinău, susținut și de înalții oficiali de la Bruxelles este să deschidă toate capitolele de negocieri până la sfârșitul acestui an.

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Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole, grupate în șase clustere. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”.

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Guvernul vrea să încheie negocierile tehnice până la începutul lui 2028 și să fie pregătit pentru aderarea la UE până în 2030.

Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.