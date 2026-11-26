Aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene ar putea deveni o problemă complicată pentru Republica Moldova, în cazul în care livrările ar fi întrerupte sau nu ar mai putea fi achitate. Deși, din punct de vedere tehnic, Chișinăul ar putea opri oricând fluxul de gaze, consecințele ar fi grave: oamenii din stânga Nistrului ar putea rămâne fără căldură, gaz și energie electrică, iar o parte dintre ei s-ar putea refugia pe malul drept. În plus, repornirea ulterioară a sistemului de alimentare cu gaze ar fi dificilă.

Subiectul a fost discutat de fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov, și de directorul Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, care au explicat ce riscuri ar putea apărea și cum se pregătesc autoritățile pentru un asemenea scenariu.

„Tehnic, poți să închizi robinetele în orice moment”

Victor Parlicov susține că, în cazul apariției unor dezechilibre în sistem, Republica Moldova ar putea opri livrările de gaze către regiunea transnistreană. Totuși, o asemenea decizie ar avea consecințe umanitare importante.

„Teoretic e simplu, tehnic tu poți să închizi robinetele în orice moment. Doar că asta înseamnă că energia electrică produsă pentru ei decade, pentru că MGRES este principalul producător și principalul consumator de gaz. Și asta înseamnă că câteva sute de mii de oameni din regiunea transnistreană rămân fără căldură, fără gaz”, a explicat fostul ministru al Energiei.

Parlicov a avertizat că, într-o asemenea situație, o parte dintre locuitorii regiunii ar putea veni pe malul drept, iar autoritățile de la Chișinău ar trebui să gestioneze consecințele unei eventuale crize umanitare.

„Și vin încoace. (...) În ochii întregii lumi, asta este Republica Moldova”, a declarat expertul.

Chișinăul ar putea suporta consecințele unei crize din stânga Nistrului

Victor Parlicov a atras atenția că oprirea livrărilor de gaze nu ar însemna doar întreruperea alimentării pentru consumatorii din regiune. O eventuală golire a conductelor și scăderea presiunii în rețea ar putea complica foarte mult restabilirea ulterioară a sistemului.

„Este și în interesul nostru să nu se întâmple acea golire a țevilor și scăderea presiunii în țevile din Transnistria. Pentru că restabilirea acestor sisteme este mult mai complicată decât menținerea, pe o anumită perioadă, a echilibrului și a balanței presiunii”, a explicat Parlicov.

Expertul a menționat că, indiferent dacă o eventuală criză va apărea sau nu, Republica Moldova are deja un rol important în menținerea aprovizionării regiunii cu gaze naturale.

„Gazele în regiunea transnistreană astăzi sunt livrate în baza unor mecanisme create de Chișinău. Deci, Chișinău a creat instrumente pentru ca regiunea transnistreană să fie alimentată”, a spus fostul ministru.

Acesta a amintit că Republica Moldova a permis, printr-o derogare legislativă, ca Moldovagaz să continue furnizarea gazelor în regiune, chiar dacă nu deține licență pentru această activitate. Totodată, partea moldovenească își asumă responsabilitatea tehnică pentru tranzitul și livrarea gazelor.

Autoritățile spun că au pregătit scenarii pentru o eventuală criză

Directorul Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat că autoritățile nu așteaptă declanșarea unei crize pentru a interveni. Potrivit acestuia, au fost analizate mai multe scenarii, inclusiv riscul ca regiunea transnistreană să nu poată achita gazele consumate.

Diaconu a menționat că Moldovagaz a fost obligată să asigure rezerve de gaze pentru regiune și că autoritățile au primit raportări privind rezervarea cantităților necesare.

„S-au discutat scenariile, s-au modelat diferite prognoze și de aceea a fost, una la mână, impunerea Moldovagaz să facă suficiente rezerve pentru gaz. Ceea ce nu era anterior. (...) S-a raportat că această cantitate a fost rezervată din partea Moldovagaz”, a declarat Serghei Diaconu.

Acesta a mai spus că a fost discutată și posibilitatea unei intervenții europene, în cazul în care obligațiile asumate prin contractele de livrare a gazelor, negociate de partea transnistreană prin intermediul Ungariei, nu vor fi respectate.

„Nu suntem afectați direct, dar consecințele vor reveni tot asupra noastră”

Întrebat dacă o eventuală întrerupere a livrărilor ar afecta și malul drept, Victor Parlicov a explicat că efectul nu ar fi unul direct și imediat. Totuși, Republica Moldova ar trebui să gestioneze ulterior consecințele unei crize din regiune.

„În modul practic, asta ar însemna că noi ne dezicem și de oamenii de pe acel teritoriu, și de tot acel teritoriu, pentru că tot pe noi va fi, ulterior, misiunea să readucem înapoi în acele țevi presiune, ceea ce este foarte complicat să o faci din punct de vedere tehnic, și să revenim la situația în care oamenii au căldură și energie”, a declarat expertul.

Parlicov a mai spus că, după reducerea livrărilor de gaze rusești în volumele de până în 2025, o parte dintre costurile schimbării mecanismelor de aprovizionare au fost suportate de malul drept. În opinia sa, Chișinăul ar trebui să folosească mai ferm pârghiile pe care le are în relația cu regiunea transnistreană.

Expertul consideră că problema energetică ar putea fi folosită și pentru a solicita respectarea unor condiționalități care nu țin nemijlocit de energie, precum drepturile omului, accesul presei, eliberarea deținuților politici și accesul partidelor politice în regiune.

„Exact așa cum anterior majoritatea pârghiilor de presiune erau la ei și ei puneau condiții la negocieri, acum noi suntem în situația de a pune condiții mai mult”, a afirmat Victor Parlicov.

Acesta a adăugat că autoritățile de la Chișinău au început deja să aplice unele măsuri, inclusiv introducerea treptată a TVA-ului și accizelor pentru anumite produse din regiune, începând cu 2027.

Serghei Diaconu: Scenariile sunt analizate din timp

La rândul său, Serghei Diaconu a subliniat că autoritățile trebuie să evite o situație în care sistemul de alimentare cu gaze al regiunii transnistrene ar ajunge într-un punct din care repornirea lui ar deveni foarte dificilă. Potrivit acestuia, menținerea unui echilibru în rețea este importantă atât din motive tehnice, cât și pentru a preveni o criză umanitară.

Astfel, chiar dacă oprirea fluxului de gaze este posibilă din punct de vedere tehnic, decizia ar putea avea consecințe care nu s-ar limita la regiunea transnistreană. O eventuală criză ar pune presiune asupra autorităților constituționale, inclusiv prin riscul ca oamenii rămași fără căldură și energie să se îndrepte spre malul drept.

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