După depunerea jurământului de învestire în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui spune că prioritatea sa este integrarea europeană și reducerea birocrației. Fostul ministru al Economiei din România susține că antreprenoriatul este esențial pentru prosperitatea Republicii Moldova.

Claudiu NĂSUI, MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII: „Prioritatea zero este integrarea europeană și integrarea economiei Moldovei în toate circuitele și fluxurile economice naționale. Sunt lucruri extraordinare în Moldova și vă spun ca persoană care am observat Moldova din afară. Sunt lucruri din care multe alte țări, inclusiv România, au de învățat. Și sunt unele lucruri unde eu sper să pot ajuta, și anume pe partea aceasta de debirocratizare, de simplificare și ajutarea antreprenoriatului, pentru că antreprenoriatul este singura cale spre prosperitate. Acesta este unul dintre principalele lucruri pe care mi le-am propus să le fac aici”.

Întrebat cum răspunde criticilor potrivit cărora în Guvern ar trebui să fie numită o persoană din Republica Moldova, Năsui a spus că experiența sa cu moldovenii îl face să creadă că există suficiente elemente comune între cele două țări.

Claudiu NĂSUI, MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII: „Am fost coleg cu foarte mulți moldoveni, care sunt extraordinari. Au o vorbă americanii: oamenii pe care îi alegi sunt politica publică. Cred că aici este o potrivire destul de bună. Chiar dacă țările sunt diferite, câteodată boala este comună și unele probleme comune au și soluții comune”.

Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui au depus jurământul de investire în funcție

Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui au depus jurământul astăzi la Președinție, după numirea lor în funcțiile de miniștri. Osmochescu preia conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Năsui – funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ceremonia are loc în prezența președintelui Maia Sandu și a premierului Vasile Tofan.

Opoziția critică numirea lui Claudiu Năsui

Remanierile propuse de premierul Vasile Tofan în guvern au stârnit critici din partea opoziției. Deputații au contestat numirea lui Claudiu Năsui la ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și transferul lui Eugeniu Osmochescu la ministerul Agriculturii. Opoziția susține că Năsui nu cunoaște realitățile din Republica Moldova, iar Osmochescu nu are suficientă experiență în domeniul agriculturii. PAS au respins atunci acuzațiile și spune că ambii sunt profesioniști, iar deciziile privind componența Guvernului îi aparțin premierului Vasile Tofan.

Cine este Claudiu Năsui?

Claudiu Năsui este economist și deputat USR. Acesta a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi din Milano. Înainte de a intra în politică, a lucrat în consultanță financiară și în sectorul bancar. Năsui a devenit deputat în 2016 și a fost membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci timp de patru ani. A fost reales în 2020 și 2024. Între decembrie 2020 și septembrie 2021, a ocupat funcția de ministru al Economiei în Guvernul României. Cei doi miniștri urmează a fi propuși președintelui Maia Sandu spre aprobare, iar după ce vor depune jurământul își vor putea începe activitatea.