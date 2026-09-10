Reforma administrației publice locale va schimba radical modul în care funcționează consiliile raionale. Guvernul analizează reducerea numărului acestora și restrângerea competențelor, astfel încât nivelul II să nu mai fie implicat în prestarea directă a serviciilor către cetățeni, primării sau antreprenori. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, spune însă că raioanele nu pot fi pur și simplu lichidate, întrucât existența nivelului II este prevăzută în Constituție. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În Profunzime.

Potrivit lui Buzu, viitoarele entități regionale ar urma să fie mai puține, mai ieftine și cu un mandat mult mai restrâns, concentrat în special pe dezvoltare regională și coordonarea proiectelor care depășesc capacitatea unei singure primării.

„Ceea ce încercăm noi să facem este ca aceste entități să fie mai puține, mai ieftine și mai ieftine pentru buget”, a declarat secretarul general al Guvernului.

Consiliile raionale nu vor mai presta servicii direct cetățenilor

Una dintre principalele schimbări pregătite de Guvern ține de competențele nivelului II. Buzu spune că, după reformă, consiliile raionale nu ar trebui să mai aibă rolul de a presta servicii cetățenilor, antreprenorilor sau primăriilor.

„Primul test este că nivelul 2 nu trebuie să ofere niciun serviciu cetățenilor, primăriilor sau antreprenorului. Deci asta este o regulă foarte importantă”, a explicat Alexei Buzu.

Serviciile care sunt gestionate în prezent la nivel raional nu vor dispărea, susține oficialul. Acestea ar urma să fie transferate fie către primării, fie către instituțiile centrale de resort.

„Indiferent de faptul ce se va întâmpla cu nivelul 2, serviciile pe care le presta Consiliul Raional cetățenilor, antreprenorilor, primăriilor, ele vor rămâne și noi ne vom asigura că ele nu vor fi anumite schimbări în acest sens”, a spus Buzu.

Peste 550 de prevederi legale sunt analizate

Pentru a stabili exact ce atribuții vor rămâne la nivel regional și care vor fi transferate, Guvernul analizează legislația existentă.

„Noi am identificat peste 550 de prevederi legale care se referă la competențele nivelului 2 în peste 90 de acte și noi le analizăm”, a precizat secretarul general al Guvernului.

Printre instituțiile și serviciile care trebuie clarificate se numără clinici stomatologice, incubatoare de afaceri, tabere, școli sportive, muzee și biblioteci.

Buzu a dat drept exemplu o clinică stomatologică din Călărași, aflată în prezent în gestiunea Consiliului Raional. Potrivit acestuia, faptul că structura raională va fi reorganizată nu înseamnă că serviciul medical trebuie să dispară.

„Cu siguranță, acea clinică stomatologică oferă anumite servicii cetățenilor din Călărași și ei trebuie să rămână inclusiv după reformă. Doar acum trebuie să ne îngrijim cu responsabilitate”, a declarat Buzu.

Nivelul II va avea un rol în dezvoltarea regională

În viziunea Guvernului, consiliile raionale vor trebui să se concentreze mai mult pe proiecte care depășesc limitele unei singure localități: dezvoltarea regională, infrastructură, gestionarea deșeurilor, alimentarea cu apă sau alte proiecte comune.

„Nivelul 2, după reformă, va fi mult mai mic, va avea mandat mai îngust, dar mai profund, și nu va avea un buget atât de mare. Actorii principali de dezvoltare locală și regională vor fi primăriile consolidate după 2027”, a spus Alexei Buzu.

El a precizat că viitoarele structuri regionale ar urma să aibă un mandat „mai scurt, mai îngust”, iar numărul lor va fi stabilit în funcție de criterii precum infrastructura existentă, capacitatea economică și dimensiunea teritoriului.

Numărul raioanelor va fi redus, dar nu pot fi eliminate complet

Guvernul încă nu a anunțat oficial câte raioane vor rămâne. Buzu a vorbit despre o structură cu mai puțin de 10 entități, menționând în cadrul discuției inclusiv cifra de cinci, însă a precizat că decizia finală urmează să fie comunicată după definitivarea analizei.

Reducerea numărului de raioane nu înseamnă însă eliminarea completă a nivelului II. Potrivit lui Buzu, existența acestuia este prevăzută în Constituție.

„În primul rând este o chestiune de Constituție”, a explicat secretarul general al Guvernului.

Totodată, acesta a subliniat că o eventuală schimbare a rolului nivelului II trebuie făcută astfel încât cetățenii să nu resimtă negativ reorganizarea administrației.

„Regula de bază este că, în primul rând, să ne asigurăm că nu există această întrerupere în prestarea serviciilor”, a spus Buzu.

Noua hartă administrativă și competențele viitoarelor structuri de nivel II urmează să fie prezentate de Guvern în perioada următoare, iar proiectul legislativ privind reforma administrației publice locale ar urma să fie transmis Parlamentului în această toamnă.