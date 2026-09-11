Scandal în parcarea Parlamentului, după ședința plenară din 10 septembrie. Partidul Democrația Acasă îl acuză pe deputatul PAS, Lilian Carp, că l-ar fi amenințat cu bătaie pe liderul formațiunii, Vasile Costiuc, și că amenințările ar fi vizat inclusiv membri ai familiei acestuia. Formațiunea a cerut Procuraturii Generale și organelor de urmărire penală să verifice incidentul și să stabilească dacă faptele întrunesc elementele unei infracțiuni. În replică, Carp susține că a fost provocat și califică incidentul drept „o provocare”.

Potrivit reprezentanților Democrația Acasă, incidentul a avut loc în jurul orei 19:00, în parcarea Parlamentului. Formațiunea susține că Lilian Carp s-ar fi apropiat de Vasile Costiuc, iar în cadrul interacțiunii i-ar fi adresat amenințări cu „răfuială fizică”. Potrivit aceleiași versiuni, acolo se aflau mai mulți deputați, inclusiv vicepreședintele Parlamentului, Vlad Bătrîncea.

„Amenințările cu răfuiala fizică împotriva unui deputat și a membrilor familiei sale impun o reacție imediată a organelor de drept și a conducerii Parlamentului”, au declarat reprezentanții formațiunii.

Democrația Acasă anunță că a cerut Procuraturii Generale și organelor de urmărire penală să verifice incidentul și să stabilească dacă faptele întrunesc elementele unei infracțiuni. Formațiunea solicită audierea lui Vasile Costiuc și a martorilor, precum și ridicarea și conservarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din parcarea Parlamentului.

În același timp, formațiunea cere revocarea lui Lilian Carp din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, până la clarificarea circumstanțelor incidentului.

Lilian Carp respinge versiunea partidului Democrația Acasă

Într-o conferință de presă, Lilian Carp a respins acuzațiile și a calificat situația drept „o provocare”. Deputatul susține că, după ședința Parlamentului, în fața mașinii sale se aflau aproximativ 15–20 de deputați din opoziție, inclusiv Vasile Costiuc.

Carp afirmă că, atunci când s-a apropiat de mașină, Costiuc l-ar fi întrebat ce a avut în vedere prin declarațiile făcute anterior în plen. Potrivit deputatului PAS, Costiuc i-ar fi spus că „va veni la putere” și i-ar fi transmis să nu fugă din Republica Moldova, pentru că „are grijă să-l închidă”.

Carp susține că i-a răspuns „după măsură”. El a confirmat astfel existența unei confruntări verbale, dar neagă că ar fi fost vorba despre o amenințare unilaterală din partea sa.

„Dacă vrea, pot să-i răspund bărbătește”, a spus Carp, potrivit propriei relatări despre discuția cu Vasile Costiuc.

Deputatul PAS mai afirmă că situația a fost filmată de membri ai partidului și că înregistrările ar putea clarifica circumstanțele în care a avut loc conflictul.

Cele două părți prezintă, astfel, versiuni diferite asupra incidentului. Democrația Acasă susține că Vasile Costiuc a fost amenințat cu violență și cere intervenția organelor de drept, în timp ce Lilian Carp afirmă că a fost provocat și că reacția sa a venit în urma unor declarații făcute de liderul Democrația Acasă.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la Procuratura Generală ne-au spus că adresarea a fost înregistrată în cancelaria instituției și urmează a fi examinată potrivit legii.