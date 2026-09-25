Procurorii îi incriminează lui Igor Dodon un nou episod de finanțare ilegală în dosarul „sacoșa neagră”. După ce au examinat probele și au audiat martorii, acuzatorii au solicitat modificarea învinuirii inițiale, în sensul agravării acesteia. De partea cealaltă, apărătorii fostului șef de stat au cerut o lună la dispoziție pentru a examina ordonanța. Igor Dodon, care s-a prezentat la ședință, a declarat că procurorii nu au suficiente probe și că dosarul ar fi unul fabricat.

„Bună ziua!”

Prezența lui Dodon a fost, de fapt, o condiție impusă de magistrați, în conformitate cu prevederile legale, pentru ca procurorii să-i poată înmâna ordonanța de modificare a învinuirii.

Petru IARMALIUC, PROCURORUL DE CAZ: „I se mai incriminează un episod de corupere pasivă, pretinderea mijloacelor financiare ce nu i se cuveneau din 7 iunie, atunci când el discută cu Iaralov și cu Dodon, în registrarea video de 47 de minute, și pretinde mijloacele financiare de la 600 de mii până la 1 milion de dolari de la Plohatniuc și Iaralov, invocând anumite persoane din conducerea Federației Rusă.”

Potrivit procurorilor, acțiunile vizate ar fi avut loc în înregistrarea video cu Dodon și Plahotniuc din 7 iunie, în care nu apare însă renumita sacoșă neagră. Ar fi vorba despre solicitarea de a primi o nouă sumă de bani. Deși această înregistrare s-a regăsit inițial în probatoriu, acuzatorii spun că au cerut abia acum modificarea învinuirii, după examinarea unor noi probe în cadrul procesului.

Petru IARMALIUC, PROCURORUL DE CAZ: „Au stat probele prezentate inclusiv suplementar și referitor la 161 de persoane decedate care în perioada lunii iunie-iulie au fost întocmite din numele acestor persoane bonuri de plată ca ar fi achitat cotizații și 585 de persoane care, la data întocmirii cotizaților, erau plecate peste hotare.”

De partea cealaltă, Igor Dodon susține că procurorii nu au probe factologice ca să-i incrimineze ceva și doar încearcă să tergiverseze procesul.

Igor DODON, LIDERUL SOCIALIȘTILOR: „Au înțeles că nu au absolut nimic. S-a destrâmat tot, prin argumentele avocaților, prin probele aduse de apărare, prin tot ce s-a întâmplat, prin expertiza video, procurorii au înțeles că nu au nimic. Și acum încearcă să mai prelungească cu o lună.”

Acuzatorul de stat a negat acuzațiile lui Igor Dodon. Avocații acestuia au solicitat o lună timp să examineze ordonanța și să-și pregătească acțiunile de apărare, inclusiv aceștia ar putea aduce și noi martori. Participanții în acest proces estimează că, din această cauză, examinarea dosarului în instanță va mai dura.