A fost ședință cu ușile închise la Parlament. Deputații au votat un proiect privind modernizarea și consolidarea capacității de apărare națională. Parlamentarii au intrat în sala de ședințe fără telefoane. Președintele Parlamentului a explicat că procedura a fost închisă pentru că documentul care a fost discutat ar conține informații clasificate ca secret de stat. De partea cealaltă, reprezentanții opoziției au declarat că nu au văzut necesitatea ca aceasta să fie închisă.

Ședința cu ușile închise a început în jurul orei 10, fără ca jurnaliștii să fie anunțați despre ora exactă. La aceasta au participat doar deputații și un număr foarte restrâns de angajați ai Secretariatului Parlamentului. Înainte de a intra în sala de plen, participanții au trecut printr-o poartă detectoare de metale, întrucât le-a fost interzis accesul cu dispozitive electronice. Unii deputați au publicat imagini de la intrarea în sala de ședințe.

Jurnaliștii au aflat despre desfășurarea ședinței abia după ce s-a finalizat. Pe agendă a fost un singur subiect.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „S-a votat noua structură a forțelor armate. E vorba de adaptarea structurii forțelor armate a Republicii Moldova la realitățile care sunt.

-Vorbim despre majorarea efectivului...

-Va contribui la mai bună apărare a securității statului Republicanului. Nimic mai mult. E un răspuns vă spun la toate transformările care le avem.”

În schimb, mai mulți deputați din opoziție consideră că desfășurarea ședinței cu ușile închise nu a fost justificată.

Renato USATÎI, DEPUTAT „PARTIDUL NOSTRU”: „Eu consider că nu era necesar să avem această ședință închisă, că n-am văzut să fie prezentat ceva ce ar ține de secretul statului.”

Vasile COSTIUC, DEPUTAT „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Noi avem deputați care zboară la Moscova de două ori pe săptămână. Dar când tu spui că ai secrete de stat și ai deputați care zboară regulat la Moscova, despre care secrete de stat vorbim?”

Alți deputați din opoziție se așteptau la informații mai concrete despre dotarea armatei.

Gaik VARTANEAN, DEPUTAT „ALTERNATIVA”: „Eu credeam că o să fie mai multă informație despre starea de lucru cu drone, cu resurse anti-drone, cu capacități financiare.”

Vlad BATRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Nu am primit astăzi răspunsuri. Nu ar fi rău să avem o armată. Armata este simbolul statului, dar astăzi, din păcate, situația în Repubblica Moldova este foarte proastă din punct de vedere economic și noi nu putem vorbi despre dezvoltarea calitativă.”

Au fost și cei care au boicotat ședința.

Diana CARAMAN, DEPUTAT PCRM: „Noi am boicotat ședința. Într-o ședință închisă, la sigur, nu se decide nimic bun.”

Potrivit președintelui Parlamentului, proiectul a fost votat de 62 de deputați.