Președintele parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj după anunțul de demisie a lui Alexandru Munteanu din funcția de premier și i-a mulțumit pentru eforturile depuse în această perioadă intensă. Oficialul a menționat că fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate va discuta în următoarele zile despre lucrurile necesare a fi făcute în perioada următoare, inclusiv în ce privește reformele-cheie, politica fiscală și legea salarizării.

„Îi mulțumim domnului Prim-ministru Alexandru Munteanu pentru că a acceptat să vină într-o perioadă intensă pentru țara noastră și pentru eforturile depuse alături de ceilalți colegi din Guvern. Președintele Maia Sandu a anunțat pentru săptămâna viitoare consultări cu fracțiunile parlamentare. Vom asculta mai multe opinii și vom analiza foarte atent așteptările societății. Cel mai important este să continuăm fără întreruperi eforturile legate de aderarea la UE”, a scris Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier

Vineri dimineață, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a precizat că își încheie mandatul deoarece nu îl mai poate exercita în acord cu principiile și convingerile sale.

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Maia Sandu, după demisia lui Munteanu

După ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat că consultările cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru vor începe săptămîna viitoare. Totodată, șefa statului a subliniat că acesta și-a asumat conducerea executivului într-o perioadă complicată, marcată de necesitatea relansării economiei și implementării unor reforme importante.

Consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier

Maia Sandu a anunțat că, în conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna viitoare vor începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Totodată, președintele a subliniat că viitorul executiv va trebui să regândească mai multe politici, inclusiv politica fiscală și legea salarizării, și să formeze o echipă unită, capabilă să accelereze reformele.

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Ce urmează după demisia premierului Alexandru Munteanu?

Demisia anunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu atrage automat demisia întregului guvern, potrivit Constituției Republicii Moldova. Cu toate acestea, executivul nu își încetează imediat activitatea și va continua administrarea treburilor publice până la desemnarea unui nou guvern, având un mandat limitat, destinat asigurării continuității instituțiilor statului.

Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.