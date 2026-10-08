Republica Moldova ar putea beneficia de tot mai multe avantaje ale Uniunii Europene înainte de a deveni stat membru. Integrarea treptată presupune accesul progresiv la anumite drepturi și mecanisme europene, pe măsură ce țara își aliniază legislația la cea comunitară și aplică reformele necesare. La În PROfunzime, directorul IPRE, Iulian Groza, a explicat de ce Moldova beneficiază deja de unele facilități europene, ce oportunități ar putea urma și de ce accesul la piața unică ar putea aduce avantaje atât producătorilor locali, cât și investitorilor.

Republica Moldova nu a început pregătirile pentru integrarea europeană abia în momentul deschiderii negocierilor de aderare. Un pas important a fost făcut în 2014, când țara a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, împreună cu Ucraina și Georgia. Documentul a pus bazele armonizării legislației naționale cu cea europeană și a oferit acces la piața UE prin Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Noi nu am pornit pe această cale în ultimii doi-trei ani, în momentul în care avem aceste negocieri. În cursul ultimilor 12 ani, noi am fost în proces de armonizare”.

Potrivit acestuia, tocmai acest parcurs a permis Republicii Moldova să beneficieze deja de anumite politici și oportunități europene, chiar dacă nu este încă stat membru. Printre exemple se numără roamingul, transferurile de bani la costuri mici prin sistemele europene de plăți, precum și apropierea de piața energetică a UE și participarea la programe de interconectivitate și transporturi.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Ne-a permis să circulăm în spațiul Uniunii Europene fără a schimba cartele, într-un regim de roaming redus”.

Ce urmează înainte de aderare?

Comisia Europeană propune extinderea oportunităților de care beneficiază țările candidate și deschiderea unor noi posibilități de integrare înainte ca acestea să devină membre ale Uniunii. Unul dintre obiective este accesul progresiv la piața unică europeană, care ar putea oferi producătorilor din Republica Moldova mai multe oportunități de comerț, iar investitorilor — un cadru mai previzibil.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Republica Moldova și cetățenii noștri vor avea mai multe oportunități și mai multe beneficii de care beneficiază statele membre europene până la momentul în care noi vom fi membri ai Uniunii Europene”.

Groza a precizat că aceste beneficii nu vor apărea automat. Republica Moldova va trebui să transpună legislația europeană în cadrul național și să se asigure că aceasta este aplicată. În cazul accesului la piața unică, apropierea de regulile europene ar putea facilita comerțul și ar oferi mai multă predictibilitate companiilor locale și investitorilor care aleg să investească în țară.

Iulian GROZA, DIRECTOR EXECUTIV IPRE: „Pentru producătorii din Republica Moldova, asta ar însemna, în primul rând, mai multe oportunități de comerț. Pentru investitor, lucrul ăsta oferă un avantaj în plus ca să vină în Republica Moldova, să investească”.

Integrarea graduală va permite Moldovei să beneficieze de anumite oportunități europene încă din perioada negocierilor

În același timp, acesta a respins ideea că integrarea graduală ar transforma Republica Moldova într-un stat membru de rangul doi. Groza a făcut trimitere la propunerea Comisiei Europene publicată pe 6 octombrie, care, potrivit lui, nu prevede un asemenea statut, ci vorbește despre aderarea unor noi state cu drepturi depline și despre posibilitatea ca țările candidate să beneficieze de anumite oportunități europene încă din perioada negocierilor.

Astfel, integrarea treptată ar permite Republicii Moldova să obțină progresiv beneficii înainte de aderare, fără ca acest lucru să înlocuiască negocierile sau obligația de a îndeplini condițiile necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene.

UE pregătește „foi de parcurs” pentru viitorii membri

Comisarul Marta Koss a anunțat că Republica Moldova va primi foaia de parcurs pe 28 octombrie. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a spus anterior că își dorește ca acesta să fie cât mai clar, astfel încât autoritățile să știe exact ce au de făcut. Bruxelles-ul propune ca țările candidate să fie integrate treptat în anumite politici europene, chiar înainte de aderarea propriu-zisă. Accesul la aceste beneficii nu va fi însă automat. Participarea va fi bazată pe meritele fiecărei țări, condiționată de îndeplinirea criteriilor și reversibilă.

Pentru Moldova, următoarea etapă va fi legată de menținerea ritmului reformelor și de îndeplinirea condițiilor stabilite în procesul de aderare. Obiectivul autorităților de la Chișinău, susținut și de înalții oficiali de la Bruxelles este să deschidă toate capitolele de negocieri până la sfârșitul acestui an.

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Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole, grupate în șase clustere. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”.

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Guvernul vrea să încheie negocierile tehnice până la începutul lui 2028 și să fie pregătit pentru aderarea la UE până în 2030.

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