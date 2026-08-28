Miniștrii Economiei și Agriculturii, Claudiu Năsui și Eugeniu Osmochescu, au depus astăzi jurământul, în cadrul unei ceremonii la Președinție. Năsui, care a ajuns azi la Chișinău de la București spune că își propune să reducă birocrația și să transforme Republica Moldova într-o țară cât mai atractivă pentru antreprenori. Osmochescu, transferat la Ministerul Agriculturii, afirmă că prioritățile sale sunt transpunerea legislației europene și regândirea politicilor din domeniu.

Ceremonia a început la ora 10 la Președinție cu intonarea imnului de stat.

După care cei doi miniștri au depus jurământul...

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Costituția și legile țării.”

„Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei.”

Și apoi au sărutat drapelul de stat, în semn de respect și devotament față de țară.

A urmat discursul premierului, care i-a propus pe cei doi oficiali. Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova are nevoie de investiții și de o economie care să crească mai rapid, iar Claudiu Năsui, la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, va avea curajul să ducă mai departe reformele începute.

Vasile TOFAN, PRIMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Avem nevoie de un stat mai suplu, mai rapid și mai atent la nevoile oamenilor și antreprenorilor. Domnul Năsui are competența și curajul pentru a duce înainte aceste reforme. Reforme importante și pentru a simplifica relația dintre stat și economie.”

Transferul lui Eugeniu Osmochescu de la Ministerul Economiei la Ministerul Agriculturii se explică prin faptul că, în acest minister este nevoie acum de un economist, declară Tofan.

Vasile TOFAN, PRIMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Resursele noastre sunt limitate. iar fiecare leu de subvenție trebuie să producă un impact cât mai mare pentru agricultori și pentru economia țării. Agricultura trece prin schimbări structurale importante, prin provocări climatice și trebuie să adaptăm politicile și instrumentele la dispoziția noastră.”

Eugeniu OSMOCHESCU, MINISTRUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE: „Prioritatea zero rămâne aceeași, aderarea la UE, în special că în cadrul Ministerul Agriculturii avem cel mai larg volum de acquis comunitar care trebuie să-i transpus. A doua prioritate este regândirea abordărilor în agricultură. Vorbim despre o agricultură inteligentă, bazată pe știință. Și trei, bineînțeles, că dezvoltarea industriei agroalimentare.”

Claudiu Năsui, fost ministru român al Economiei, a declarat că își dorește ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară din lume pentru antreprenori.

Claudiu NĂSUI, MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII: „Sunt unele lucruri unde eu sper să pot ajuta, și anume pe partea aceasta de debirocratizare, de simplificare, de ușurare a antreprenoriatului. În orice economie sănătoasă, antreprenoriatul este motor. Să terminăm capitolele de integrare, să terminăm lucrurile începute odată cu căderea comunismului și mai ales să deschizi țara aceasta să fie cea mai primitoare țară pentru antreprenoriat din lume, dacă se poate.”

Proaspătul ministru al Economiei a comentat și criticile potrivit cărora funcția ar fi trebuit să fie ocupată de un cetățean al Republicii Moldova.

Claudiu NĂSUI, MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII: „Chiar dacă țările sunt diferite, câteodată boala este comună. Și unele probleme comune au și soluții comune. Și nu mai contează care este exact țara, contează să pui acea politică în operă, să o livrezi. Și asta am venit aici să fac.”

Deputații din opoziție, dar și unii analiști au criticat numirea deputatului român Claudiu Năsui la ministerul Economiei pentru că nu ar cunoaște realitățile din Republica Moldova.