Vizite la nivel înalt, de Ziua Independenței. Președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, au venit la Chișinău într-o vizită oficială și au fost întâmpinați de Maia Sandu la Președinție. Șefa statului și liderul de la București au participat și la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a fost întâmpinat de șefa statului Maia Sandu, în jurul orei 18, la Președinție.

Este a doua vizită oficială a liderului de la Kiev de la începutul războiului. Președintele României Nicușor Dan a ajuns la președinție în jurul orei 14.30.

Vizita președintelui român în Republica Moldova a început de dimineață la Cahul.

Împreună cu ministrul de externe de la Chișinău Mihai Popșoi și ambasadorul român Cristian-Leon Țurcanu, președintele României a vizitat șantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Construite din banii României.