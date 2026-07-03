Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu respinge acuzațiile opoziției potrivit cărora ar deține controlul decisiv asupra tuturor proceselor politice din țară, susținând că deciziile sunt rezultatul cooperării dintre instituțiile statului. Întrebată dacă deține „toată puterea” în Republica Moldova, șefa statului a afirmat că sistemul politic funcționează pe baza unei majorități parlamentare care susține guvernul, precum și a unei colaborări instituționale între președinție, executiv și legislativ.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Există o majoritate parlamentară, există un guvern care este sprijinit de această majoritate parlamentară, există o colucrare bună între președinție, guvern și parlament, și asta este ceea ce asigură puterea în Republica Moldova”.

Referindu-se la procesul decizional și la eventuale modificări în politica executivă, președinta a spus că discuțiile sunt purtate colegial, iar deciziile pot fi ajustate în funcție de argumentele prezentate.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Întotdeauna am discutat colegial deciziile, uneori le-am modificat când au venit argumente mai bune, întotdeauna am ținut cont de cele mai bune soluții care au fost propuse”.

Întrebată despre eventuale schimbări în componența echipei guvernamentale, șefa statului a evitat să comenteze, menționând că astfel de discuții trebuie purtate în contextul desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.

„Haideți să lăsăm această discuție pentru candidatul la prim-ministru, pentru că nu este corect să mă dau eu cu părerea și să influențez aceste procese”.

Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier

Vineri dimineață, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a precizat că își încheie mandatul deoarece nu îl mai poate exercita în acord cu principiile și convingerile sale.

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Maia Sandu, după demisia lui Munteanu

După ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat că consultările cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru vor începe săptămîna viitoare. Totodată, șefa statului a subliniat că acesta și-a asumat conducerea executivului într-o perioadă complicată, marcată de necesitatea relansării economiei și implementării unor reforme importante.

Consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier

Maia Sandu a anunțat că, în conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna viitoare vor începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Totodată, președintele a subliniat că viitorul executiv va trebui să regândească mai multe politici, inclusiv politica fiscală și legea salarizării, și să formeze o echipă unită, capabilă să accelereze reformele.

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Ce urmează după demisia premierului Alexandru Munteanu?

Demisia anunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu atrage automat demisia întregului guvern, potrivit Constituției Republicii Moldova. Cu toate acestea, executivul nu își încetează imediat activitatea și va continua administrarea treburilor publice până la desemnarea unui nou guvern, având un mandat limitat, destinat asigurării continuității instituțiilor statului.

Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.