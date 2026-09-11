Marcel Spătari preia șefia uneia dintre cele mai influente comisii din Parlament. Deputatul PAS va conduce Comisia economie, buget și finanțe, funcție deținută până de curând de Radu Marian, care a renunțat la ea în urma scandalului de la Moldatsa. Schimbarea are loc într-un moment în care Guvernul anunță reforme economice majore. Analiștii politici consideră că această mișcare a partidului de guvernare îi poate oferi lui Spatari mai multă vizibilitate și influență, în contextul alegerilor prezidențiale, numele său fiind deja vehiculat în spațiul public ca posibil candidat. „Sunt măgulit.”, a răspuns Spatari, întrebat fiind despre aceste zvonuri.

Doina GHERMAN, DEPUTAT PAS: „Comisia economie, buget și finanțe, propunerea fracțiunii Pas este ca președinția acestei comisii să fie preluată de domnul Spătari Marcel.”

Fiind specialist în relații internaționale și politici publice, deputatul Marcel Spatari a condus până de curând Comisia pentru integrare europeană. Parlamentarul și-a anunțat deja și obiectivele funcției de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe.

Marcel SPATARI, DEPUTAT PAS: „În primul rând să susținem creșterea economică prin investițiile europene. Planul de creștere pentru Republica Moldova vine cu finanțări consistente din partea UE, 1,9 miliarde de euro care trebuie absorbite de țara noastră în proiecte concrete de infrastructură și de dezvoltare economică. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că avem un sistem fiscal simplu și echitabil.”

Totuși, analiștii politici spun că noua funcție îl aduce pe Spatari în centrul unor decizii cu o miză mult mai mare. Expertul politic, Andrei Curăraru, consideră că această poziție îi va oferi deputatului mai multe pârghii și o vizibilitate sporită, inclusiv în perspectiva alegerilor prezidențiale, pentru care numele său este deja vehiculat.

Andrei CURĂRARU, EXPERT POLITIC: „Capacitatea lui de a influența lucrurile va crește, pârghiile pe care le are de a se promova, inclusiv public, având în vedere că este un candidat vehiculat la prezidențialele care urmează în Republica Moldova, vor crește, dar este și o poziție cu multe riscuri asumate. Ne dăm seama că multe dintre deciziile, legile care vor fi aprobate nu vor fi cele mai populare. Respectiv, este o poziție înaltă, poate mai responsabilă încă decât cea din Comisia Integrare Europeană, dar cu siguranță una și mai vizibilă și mai legată de critici publice pe care până acum domnul Spătari le-a evitat.”

Potrivit analistului Ion Tăbârță, numirea lui Spătari ar trebui privită, mai degrabă, prin prisma reformelor economice pe care noul Guvern intenționează să le implementeze.

Ion TĂBÂRȚĂ, EXPERT POLITIC: „Mai degrabă cred că ține de acele măsuri economice pe care și le-a propus Guvernul și partidul de guvernământ, inclusiv fracțiunea parlamentară a PAS, să le realizeze pe următoarea perioadă.”

Invitat la emisiune online, Marcel Spatari a fost pus să răspundă zvonurilor că ar putea fi candidatul PAS pentru fotoliul de președinte.

MARCEL SPATARI, deputat PAS: „E normal să existe zvonuri. Din punctul meu de vedere, există politicieni din PAS care s-au afirmat foarte bine. De exemplu, Dan Perciun, care va fi pregătit să preia funcții mai înalte, de prim-ministru, dar nu poate după vârstă. Dar atitudinea dvs față de aceste zvonuri? – Mă măgulesc.”

Analiștii spun că un în următoarea perioadă un test va fi relația dintre Spatari și noul ministru desemnat al Economiei, Claudiu Năsui, având în vedere viziunile lor diferite. Totuși, experții susțin că diferențele de abordare ar putea aduce un echilibru în luarea deciziilor de către stat. Numele lui Marcel Spatari a fost vehiculat și atunci când guvernarea era încă identificarea unui premier. În cele din urmă, fotoliul a revenit lui Vasile Tofan.