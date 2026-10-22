Atacurile cibernetice ar putea fi depistate și oprite mai rapid cu ajutorul unui centru specializat, care va monitoriza permanent rețelele instituției de stat de telecomunicații. Serviciile vor putea fi folosite și de alte companii care vor dori să-și securizeze rețelele. Centrul va fi dezvoltat cu un sprijin financiar de aproape 3,7 milioane de dolari oferit de Statele Unite. Acesta însă ar urma să devină funcțional în următoarele 18 luni.

Noul centru va monitoriza permanent rețelele instituției de stat de telecomunicații, pentru a depista și a opri atacurile cibernetice înainte ca acestea să provoace pagube. Vor fi supravegheate atât infrastructura de internet, cât și rețelele de telefonie mobilă și sistemele de date ale operatorului.

Viorel MOTORNIUC, DIRECTORUL INTERIMAR Al INSTITUȚIEI DE STAT DE TELECOMUNICAȚII: „Vom asigura inclusiv și instituțiile publice dacă va fi nevoie, dar în mare parte este creat pentru partenerii B2B din țară.”

Michelle ILIEV, SECRETAR DE STAT: „Centru dat este de fapt o infrastructură fizică, sunt niște computere în care tu vezi fizic ce se întâmplă în timp real, toate router-le și toți abonații. Să vezi dacă cineva atacă, ca să poți preveni să închizi ușa ceea.”

Un exemplu sunt atacurile din perioada alegerilor de anul trecut, explică Michelle Iliev.

Michelle ILIEV, SECRETAR DE STAT: „Practic, într-o zi, două milioane de atacuri în toate ruterele din casele cetățenilor. Deci astfel de chestii pot fi prevenite mult mai ușor datorită acestui centru.”

Pentru implementarea proiectului, Statele Unite au acordat un grant de aproape 3,7 milioane de dolari. Din această sumă, 1,2 milioane de dolari vor veni prin Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare, iar alte 2,4 milioane de dolari vor fi oferite de un partener american.

Joseph MARK BURKHALTER, AMBASADORUL SUA ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Acesta va contribui la protejarea rețelelor de care cetățenii moldoveni depind zilnic pentru activități economice, servicii guvernamentale și pentru a menține legătura cu familiile lor – un lucru pe care cu toții îl facem în fiecare zi. Statele Unite doresc să fie partenerul preferat al Republicii Moldova pe măsură ce vă dezvoltați economia digitală. Tehnologia americană este inovatoare și sigură. Vă puteți baza pe ea.”

Claudiu NĂSUI, MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII: „Acest sprijin nu înseamnă doar că ne ajută să ne apărăm împotriva amenințărilor cibernetice. Este mult mai mult decât un simplu sprijin financiar. Este o afirmare puternică a faptului că Moldova nu este singură.”

Centrul ar urma să fie dezvoltat în următoarele 18 luni.