Candidații din Găgăuzia au început să se promoveze înainte de startul oficial al campaniei electorale, iar unii ar fi folosit inclusiv bani publici și canale oficiale pentru a-și face imagine. Sunt constatările primului raport de monitorizare prezentat de Promo-LEX. Observatorii au identificat cel puțin 14 cazuri în care ar fi putut fi utilizate resurse administrative, dar și cheltuieli electorale estimate la aproape 53 de mii de lei, care nu au fost declarate.

Nicolae PANFIL, DIRECTORUL ASOCIAȚIEI PROMO-LEX: „Cazuri cu potențial de calificare drept utilizarea resurselor administrative. Deci cel puțin 14 cazuri. Ca să vă dau un exemplu, la 11 septembrie, după începutul perioadei electorale, Adunarea Populară a Găgăuziei a redistribuit pe circumscripții peste 1,5 milioane de lei din fondul de rezervă, inițial destinat datoriilor fostului organ electoral.”

Un alt exemplu vizează promovarea unor proiecte finanțate din bani publici.

Nicolae PANFIL, DIRECTORUL ASOCIAȚIEI PROMO-LEX: „La 10 octombrie, Serghei Anastasov, candidat pentru funcția de bașcan și primar al orașului Comrat în prezent, a publicat pe TikTok un material despre reparația grădiniței numărul 9 din Comrat, în care directoarea îi mulțumea personal primarului pentru acest lucru. Sau, la 12 octombrie, acesta a promovat proiectele primăriei pe pagina personală.”

În replică, Anastasov spune că postările au fost făcute în calitatea sa de primar al orașului Comrat, iar odată cu începerea campaniei electorale își va suspenda activitatea.

Serghei ANASTASOV, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „De mâine, eu am scris deja cerere, am pregătit toate actele și de mâine intru în campanie electorală.”

Promo-LEX mai semnalează situații în care activități electorale ar fi fost făcute în timpul programului de muncă. Candidatul independent Oleg Garizan, primar din Copceac, s-ar fi deplasat la Comrat pentru înregistrarea grupului de inițiativă, fiind însoțit de viceprimarul localității. Au fost identificate și aproape 300 de cazuri de promovare electorală înainte de perioada permisă.

Nicolae PANFIL, DIRECTORUL ASOCIAȚIEI PROMO-LEX: „Fiodor Găgăuz și-a anunțat candidatura încă la 24 iulie, înaintea constatării vacanței funcției pentru bașcan, dânsul deja se promova. Au fost organizate întâlniri publice, conferințe de presă în acest sens.”

Totodată, a fost identificată publicitate în favorare lui Găgăuz pe pagini de facebook cu localizări în Indonezia și Ucraina. I-am sunat și pe Garizan și Găgăuz pentru o reacție, dar ne-au spus că vor reveni. Raportul mai arată că, până la 13 octombrie, niciun candidat nu declarase cheltuieli electorale, deși observatorii au estimat costuri de aproape 53 de mii de lei. Suma include publicitate, spoturi, transport, evenimente și valoarea muncii voluntarilor, care trebuie, de asemenea, declarată.