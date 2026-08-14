Anastasia Taburceanu a restituit peste un milion de lei companiei MoldATSA. Este vorba despre suma pe care verișoara Maiei Sandu ar fi primit-o de la întreprindere în cele 12 luni în care a activat acolo. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de administratorul interimar al MoldATSA, Vasile Șaramet. Am solicitat și noi un comentariu din partea întreprinderii, însă deocamdată nu am primit un răspuns. Nici Anastasia Taburceanu nu a fost de găsit pentru a comenta situația.

Administratorul interimar al MoldATSA susține că Anastasia Taburceanu a solicitat oficial calculul detaliat al sumelor pe care le-a primit în perioada în care a activat în cadrul întreprinderii. Ulterior, aceasta a efectuat patru transferuri bancare și a restituit integral suma de 1 milion 101 mii 766 de lei. Potrivit lui Vasile Șaramet, suma reprezintă toate plățile salariale achitate Anastasiei Taburceanu pe parcursul celor 12 luni de activitate, inclusiv salariul, premiile, sporurile și alte plăți de natură salarială.

Vasile ȘARAMET, ADMINISTRATORUL INTERIMAR AL MOLDATSA: „Fosta angajată și-a exprimat intenția privind restituirea sumei totale de 1.101.766,12 lei. Acest cuantum constituie totalitatea mijloacelor bănești – incluzând salariul efectiv realizat, premiile, sporurile și alte plăți de natură salarială – achitate de către întreprindere în beneficiul doamnei Anastasia Taburceanu pe întreaga perioadă a raporturilor de muncă.”

Anastasia Taburceanu nu a răspuns la telefon pentru a comenta informația. Aceasta și-a dat demisia după ce RISE Moldova a publicat informații potrivit cărora remunerația sa lunară la MoldATSA ar fi fost de aproximativ 120 de mii de lei. Maia Sandu, care îi este verișoară, a declarat că nu a știut ce salariu primea ruda sa.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Din păcate în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață, după care te doare capul.”

Demisia Anastasiei Taburceanu a venit la câteva zile după ce și fostul director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, a fost eliberat din funcție, în urma scandalului legat de informațiile false din CV-ul său.