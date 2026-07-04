Divergențele din interiorul Guvernului, contextul politic complicat și lipsa unui sprijin mai puternic din partea PAS. Acestea sunt câteva dintre motivele invocate de experți pentru demisia lui Alexandru Munteanu, în cadrul emisiunii „În Profunzime”. Potrivit acestora, fostul premier ar fi trebuit să explice public decizia sa, iar momentul ales pentru plecare este unul dintre cele mai dificile pentru Republica Moldova.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „A avut loc un transplant de organe care nu a ținut. S-a luat un organ care venea din mediul de business și s-a băgat într-un corp politic și s-a văzut că nu funcționează. Faptul că dumnealui nu se simțea fizic public în această funcție se simțea zi de zi.”

Nu sunt excluse nici conflictele interne, precizează Curăraru.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Echipa lui nu era una monolită, dar din diferite părți. Eu înțeleg că disensiunea era inclusiv de natură politică. Cei care reprezantau partidul înțelegeau că o reformă fiscală foarte dură le-ar scădea din punctele politice.”

Și modul în care a decis să plece din funcție lasă loc de multe semne de întrebare și interpretări, spun experții.

Alina RADU, DIRECTORUL ZIARULUI DE GARDĂ: „Ne-a impus pe noi toți să ghicim ce se întâmplă, dacă e vorba de o densiune cu Dan Perciun. Dan Perciun a ieșit și a comunicat ce face la minister și ce a fost cu această situație. Cetățenii Republicii Moldova merită să cunoscă ce se întâmplă pentru că și ei sunt implicați.”

Daniel VODĂ, EXPET IPRE: „Să ne transmită care au fost liniile roșii pe care el nu le-a putut depăși.”

Nici timpul nu a fost cel potrivit, explică experții. În contextul în care pe 14 iulie este programată reuniunea miniștrilor pentru afaceri europene din cadrul Consiliului Uniunii Europene, unde se așteaptă deschiderea negocierilor pentru clusterul șase.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „De asta spuneam și eu astăzi că mai prost moment decât acesta nu cred că putea exista. Putea să fie ales un moment după 14 iulie, în care să avem până în august când se termină concediile, un moment de reflecție în care să se găsească acest candidat.”

Curăraru spune că există tensiuni în interiorul PAS, însă nu crede că acestea vor duce la alegeri anticipate, în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Suntem mai aproape ca niciodată de integrarea europeană și aici este o teorie că cât ești mai aproape, cu atât partidele pro europene sunt gata să facă sacrificii personale.”

Alina RADU, DIRECTORUL ZIARULUI DE GARDĂ: „Disensiunile din partid este un lucru foarte bun. E dezbatere, energie și de aici vin idei și discuții despre ce este important.”

Alexandru Munteanu și-a anunțat ieri demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.