Președintele Maia Sandu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei și afirmă că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat din nou. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șefa statului spune că o dronă a căzut pe teritoriul moldovean și cere o presiune internațională mai mare asupra Rusiei pentru a opri atacurile.

„Rusia trebuie să facă față unei presiuni mult mai mari pentru a opri acest lucru”, a transmis Maia Sandu, în contextul noilor atacuri asupra Ucrainei.

Președintele a condamnat ferm atacurile și a reiterat necesitatea unei reacții mai puternice față de acțiunile Rusiei.

Resturi ale unei drone - găsite pe teritoriul Republicii Moldova

Resturi ale unei drone au fost găsite în această dimineață pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea frontierei cu Ucraina, după atacurile rusești asupra infrastructurii portuare din zona Reni. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în aceeași zonă a fost înregistrată și o explozie care a provocat un incendiu de vegetație pe teritoriul țării noastre.

Din nou, o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

În această dimineață, un aparat de zbor militar a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă, preliminar identificată ca fiind de tip Shahed 136 (Gheran-2), a fost detectată după ce a survolat ilegal frontiera din Ucraina.

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