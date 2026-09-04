Ion Ceban a avut prima apariție în public după operația la picioare. Primarul capitalei a participat la evenimentul dedicat celor 50 de ani de activitate ai Spitalului Municipal „Sfânta Treime”. Acesta a venit într-un scaun cu rotile și a susținut un discurs în cadrul evenimentului. Apariția are loc la aproximativ două săptămâni după intervenția chirurgicală suferită în urma unui incident produs în vacanță.

Până acum, primarul a comunicat despre starea sa de sănătate în principal online. Pe 31 august, acesta a prezidat de la distanță ședința Primăriei și a spus că nu se poate deplasa, dar că se simte bine și se află în perioada de recuperare.

Cum s-a accidentat Ion Ceban

Anterior, primarul a anunțat că și-a întrerupt vacanța și a revenit de urgență în țară după un „incident neplăcut”, în urma căruia a avut nevoie de o intervenție chirurgicală la picioare. Ceban nu a precizat cum s-a produs accidentul și nici ce leziuni a suferit.

O fotografie publicată de Podul.ro îl surprindea pe edil într-un scaun cu rotile, cu picioarele imobilizate. Imaginea nu a oferit însă informații despre natura leziunilor.

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