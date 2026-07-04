După demisia lui Munteanu, analiștii spun că viitorul premier ar urma să fie, mai degrabă, un politician decât un tehnocrat. Acesta ar trebui să cunoască foarte bine realitățile din Republica Moldova, să fie proeuropean, un bun comunicator și un lider capabil să atragă profesioniști în echipa sa. Acesta este profilul conturat de invitații Lorenei Bogza într-o ediție specială a emisiunii „În Profunzime”. Expertul comunității WatchDog, Andrei Curăraru, afirmă că deputații PAS Victoria Belous și Marcel Spătari s-ar număra printre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru. Totodată, experții consideră că schimbările s-ar putea extinde și asupra cabinetului de miniștri.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Trebuie să fie cineva care să poată să negocieze suficient ca să împace interesul politic”.

Alina RADU, DIRECTORUL ZIARULUI DE GARDĂ: „Trebuie să fie proeuropean, să aibă bune abilități să înțeleagă cine e și ce face, vrem să înțeleagă foarte bine problema integrității după tot ce s-a întâmplat la Moldatsa și nu doar, să fie destul de carismatic, simpatic ca să atragă oameni.”

Analistul politic Andrei Curăraru afirmă că deputații PAS Victoria Belous și Marcel Spătari s-ar număra printre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru. Potrivit acestuia, cei doi ar putea fi și potențiali candidați ai PAS la alegerile prezidențiale.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Un premier femeie, poate ar fi mai bine venit după doi bărbați. Este omul care mulți îl consideră prezidențiabil PAS, domnul Spătari”.

Expertul IPRE Daniel Vodă, care este și fost comunicator al Guvernului spune însă că viitorul premier s-ar putea regăsi și printre cele 40 de nume din biroul permanent PAS, dar fără să dea nume.

Daniel VODĂ, EXPET IPRE: „Sunt oamenii, care sunt văzuți de respectiva formațiune ca cei mai importanți oameni ai acestei formațiuni.”

Ce ține de viitorul cabinet de miniștri, experții spun că acum este momentul cel mai potrivit pentru a face schimbările pe care poate PAS-ul și le-a dorit.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Au fost două situații de criză gestionate bine. Una de ministerul Energiei, când infrastructura noastră energetică a fost bombardată de Rusia și cea de a doua cu devărsările în Nistru provocate tot de Federația Rusă. Am avut doi miniștri care au comunicat exemplar, dar și au livrat. Aici putem vorbi de eficiență, în rest cred că vor fi remanieri.”

Lorena BOGZA, PREZENTATOAREA PRO TV: „Cristina Gherasimov cred că va rămâne pentru că aici nu poți să schimbi lucrurile chiar acum, când avem atâtea de făcut.”

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Și este și o relație personală la Bruxelles la care nu poți să renunți. 98% dintre obiectivele asumate pentru anul trecut au fost realizate și au fost lansate negocierile de aderare. Să livreze toți miniștrii cum livrează doamna Gherasimov. La fel, nu cred că ar fi schimbări la ministrul de externe.”

Remanieri ar putea avea loc la ministerele care au stârnit cele mai multe controverse în societate, odată cu implementarea noilor reforme.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Ministrul finanțelor, domnul Osmochescu, domnul Emil Ceban de la Sănătate.”

Nu s-a livrat destul și la ministerul justiției, punctează Vodă.

Daniel VODĂ, EXPET IPRE: „Asta nu ține de ministru. Ține de prioritizarea de către stat a acestor demensiuni, de alocarea tuturor resurselor.”

Șefa statului Maia Sandu a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare, care să-și propună candidații pentru viitorul premier, după demisia de ieri a lui Munteanu.