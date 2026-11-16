Reforma salarizării a fost aprobată de Parlament, în prima lectură, cu votul a 53 de deputați PAS. Opoziția a criticat proiectul și susține că noile prevederi nu vor aduce o creștere reală a veniturilor, în condițiile în care salariile nu ar acoperi inflația din ultimii doi ani. Unii deputați s-au opus și majorării salariilor demnitarilor. De cealaltă parte, președintele Parlamentului spune că reforma trebuie asumată, chiar dacă este nepopulară.

Ion CHICU, DEPUTAT ALTERNATIVA: „Nu poate fi vorba despre o majorare a salariilor pentru majoritatea bugetarelor atunci când costurile legii vor fi 4,7 miliarde lei raportat la fondul general de 32,7%, asta înseamnă că vor crește fondul cu 14%.”

Vasile COSTIUC, DEPUTAT DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Supărarea noastră este că actuala guvernare nu a reușit să ridice salariile la nivelul indexării acestor salarii sau să egaleze inflația. Doar salariile profesorilor, medicilor, polițiștilor trebuiau să fie indexate cu 11% doar pentru anul acesta. Indexate, nu majorate.”

Majorarea salariilor deputaților la fel a fost criticată de unii exponenți ai opoziției.

Igor DODON, DEPUTAT PSRM: „Consider în perioada de criză în care noi suntem acum, nu trebuie de crescut salariile funcționariilor de rang înalt. Am spus că ar fi bine să fie înghețate toate salariile care depășesc un plafon de 20-25.000 de lei.”

Renato USATÎI, DEPUTAT PARTIDUL NOSTRU: „Toate partidele în 30 de ani au făcut propagandă ca și partidul de astăzi. Eu salariul meu l-am donat și o să-l donez.”

Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că reforma este necesară pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice și pentru a opri plecările angajaților din sistem.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Eu tot îmi doresc salarii mai mari pentru tot sectorul public, dar să nu uităm de responsabilitatea bugetar-fiscală atunci când ne asumăm aceste reforme. E una să spui că îmi dorești salarii mari și este parte de responsabilitate să indici din care surs.”

La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că actuala guvernare își asumă reforma salarizării, chiar dacă aceasta ar putea fi nepopulară.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „De-a lungul timpului sistemul acesta așa de tare a fost pervertit, schimonosit, schilodit de plicuri, de pungi, de adausuri, cum se numesc ele, suplimente la salarii, care în ajungeau să fie și 120% din salariul.”

Reforma salarizării, care vizează aproximativ 172 de mii de angajați în ssitemul bugetar, ar urma să fie aplicată de la 1 ianuarie 2027. Aceasta presupune majorarea medie a salariului pentru bugetari de aproape 16 la sută, însă creșterile vor fi diferite, în funcție de domeniu și de poziția deținută. Reforma va costa peste 3 miliarde de lei. Aproximativ 40 la sută din această sumă va fi alocată majorărilor salariale din educație.