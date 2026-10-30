Salariul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea fi majorat până la 55.000 de lei brut, de la aproximativ 22.000 de lei în prezent. Propunerea se regăsește în proiectul de modificare a Legii salarizării și este justificată de responsabilitățile funcției și de poziția acesteia în ierarhia instituțiilor de stat, susține ministrul Finanțelor, Victoria Belous. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TV8.

Potrivit ministrului, șefa statului nu a beneficiat de majorări salariale începând cu anul 2020 și nici de premii sau alte ajutoare financiare. În aceste condiții, autoritățile consideră justificată ajustarea remunerației în raport cu nivelul de responsabilitate al funcției.

„Nu a avut drept la premii sau la alte ajutoare și, respectiv, pe lângă poziția și responsabilitatea care o are, această propunere este justificată. Având în vedere că, în ierarhia funcțiilor, aceasta este cea mai înaltă funcție de stat, prin proiectul de lege se propune un salariu de 55.000 de lei”, susține Belous.

Modificările propuse vizează și alte funcții de conducere din stat. Salariile prim-ministrului și președintelui Parlamentului ar urma, de asemenea, să fie majorate, în condițiile în care remunerațiile actuale ale acestora sunt sub pragul de 21.000 de lei brut.

Victoria Belous a menționat că proiectul de reformă urmărește și reducerea discrepanțelor salariale din sectorul bugetar. Din cei peste 170.000 de angajați ai statului, aproximativ 50.000 sunt remunerați în prezent cu salariul minim pe economie.

Majorări de peste 20% pentru unii bugetari și reguli noi pentru bonusuri

Unele dintre cele mai importante creșteri sunt prevăzute pentru angajații din domenii precum asistența socială, educația, sănătatea, administrația publică și ordinea publică. În funcție de categorie, majorările ar putea depăși 20%.

Ministrul a mai precizat că reforma presupune și o revizuire a sistemului de acordare a premiilor și bonusurilor în sectorul public, autoritățile urmărind limitarea acestor plăți suplimentare.

Costul estimat al întregii reforme salariale depășește 4,6 miliarde de lei. Noua grilă a fost elaborată în urma unei analize a funcțiilor publice, luându-se în calcul responsabilitățile, complexitatea activității și poziția fiecărei funcții în sistemul bugetar.