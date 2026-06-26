Încă o verișoară a șefei statului și-a depus demisia. Este vorba de Tatiana Batin, șefa cabinetului președintelui Parlamentului, care este și sora Anastasia Taburceanu de la MoldATSA. Anunțul a fost făcut chiar de Maia Sandu la În PROfunzime. Tot ieri în spațiul public au apărut informații precum că soțul acesteia ar fi făcut schimb de companii cu un om de afaceri din Letonia, aflat sub sancțiunile SUA ca parte a unei rețele ce a furnizat tehnologii avansate armatei ruse. Igor Grosu a negat asocierea demisiei cu investigația.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „După revenirea mea din vizita oficială în Cehia, la prima oră a venit cu cererea. Eu am acceptat-o. Eu cred că a fost o dimisie de onoare. Eu patru ani am lucrat cu dumneaiei, a lucrat în cabinetul meu, n-am nicio pretenție la prestația profesională.”

Igor Grosu susține că Tatiana Batin ar fi decis să plece din funcție dn cauza scandalului MoldATSA, în care este implicată sora ei, Anastasia Taburceanu.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Atunci când omul consideră că în circumstanțele în care un membru a familiei este implicat în acest scandal, nu e considerat de bun ton, chiar dacă nu este vizată direct, să facă acest gest. Eu am apreciat acest gest și am semnat cererea.”

Între timp, într-o investigație publicată ieri, jurnaliștii de la TV8 scriu despre presupusele legături dubioase de afaceri ale soțului Tatienei Batin. Mai exact, jurnaliștii susțin că înainte ca acesta să ajungă să conducă întreprinderea de stat Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”, Constantin Batin ar fi făcut schimb de companii cu un om de afaceri leton, aflat în momentul tranzacției pe lista de sancțiuni a Statelor Unite ca parte dintr-o rețea care a furnizat tehnologii avansate armatei ruse după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Grosu a negat că demisia Tatianei Batin ar avea legături cu aceste informații.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Investigația a apărut ulterior, post factum.”

Și Maia Sandu, cea care a anunțat demisia verișoarei sale de la Parlament, a evitat să comenteze cazul.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nu am cum să ofer detalii aici, întrebările trebuie să le adresați lui din ce am reușit eu să văd, el a vândut o companie unei persoane, pentru că nu s-a uitat în lista persoanelor interzise, după ce a vândut compania s-a dovedit a fi că era în lista persoanelor interize.”

Nu am reușit să luăm legătura cu Tatiana Batin pentru a afla din ce cauză a demisionat, dar nici cu soțul acesteia. Pentru jurnaliștii de investigație de la TV8, Constantin Batin a spus că nu știa că omul de afaceri din Letonia era pe lista de sancțiuni.