Războiul din Ucraina a schimbat profund mediul de securitate din regiune, iar Republica Moldova resimte tot mai mult efectele acestuia. Încălcările repetate ale spațiului aerian moldovenesc de către drone rusești au fost unul dintre subiectele discutate la Moldova Security Forum. Autoritățile au analizat, împreună cu partenerii externi, soluții pentru consolidarea capacității de apărare a țării, de la modernizarea armatei și achiziția de echipamente până la schimbul de experiență cu statele vecine.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nimeni nu poate fi în siguranță atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Cea mai mare vulnerabilitate a noastră este spațiu aerian, așa cum am vorbit, și aici prioritizăm și investițiile și acțiunile noastre și parteneriatele cu țările prietene.”

În paralel, autoritățile pregătesc cadrul legal care să permită producerea în țară a unor echipamente militare, inclusiv drone, spune Maia Sandu.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Una dintre dimensiuni este ca să putem produce aici acasă și pentru asta guvernul lucrează la modificarea legii. În același timp, din resursele noastre, din resursele partenerilor, procurăm aceste echipamente din exterior.”

Un rol important în securitatea țării îl are și cooperarea cu statele vecine. Întrebată dacă România ar putea interveni cu avioane de luptă pentru a doborî dronele deasupra Republicii Moldova, șefa statului a vorbit despre monitorizarea spațiului aerian și schimbul de date.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Toate trei țări monitorizează spațiul și deciziile se iau atunci când o dronă poate fi doborâtă sau nu. Trebuie să cunoaștem că în cazul Republicii Moldova densitatea localităților este mare, deci localitățile noastre se află aproape una de alta și asta reprezintă un pericol atunci când discutăm despre doborârea unei drone.”

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Moldova este stat neutru, care nu își permite acum să facă asta, dar definitiv discuțiile au loc să fie și vom depune toate măsurile pentru a identifica cele mai bune soluții și mai rapide în interesul cetățenilor.”

Între timp, reprezentantul Ucrainei a declarat că țara sa va oferi în continuare sprijin Republicii Moldova și își va împărtăși experiența acumulată în domeniul apărării.

Olexandr MIȘCENKO, MINISTRUL ADJUNCT AL AFACERILOR EXTERNE AL UCRAINEI: „Avem o experiență vastă în ceea ce privește combaterea dronelor rusești. Modernizăm rapid capacitățile de producție a dronelor ucrainene cu sprijin internațional – financiar, tehnic și nu numai. Suntem pregătiți să împărtășim această experiență cu partenerii noștri, inclusiv cu Republica Moldova.”

Modernizarea continuă a dronelor și a tehnicii militare folosite în război face tot mai dificilă apărarea, recunoaște ministrul Apărării, care pune accent pe pregătirea mai bună a militarilor.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Am devenit mai bine pregătiți la capitolul de radiolocație. Acum muncim în domeniul identificării posibilităților de interceptare, de doborâre a acestor drone, ca să nu pună în pericol viața și sănătatea oamenilor.”

Forumul din acest an, care este la a treia ediție, este dedicat securității europene, cooperării în domeniul apărării și consolidării flancului estic.