Atacurile cibernetice asupra instituțiilor statului readuc în prim-plan necesitatea unor sisteme digitale mai sigure. La Chișinău, liderii europeni și oficialii moldoveni au discutat despre securitatea cibernetică și au anunțat noi investiții în conectivitate. Republica Moldova va beneficia de la Uniunea Europeană de un milion de euro pentru instalarea punctelor de Wi-Fi gratuit în cel puțin 30 de localități, dar și de sprijin pentru dezvoltarea unui centru de date securizat.

Reuniunea de la Chișinău este dedicată dezvoltării unor conexiuni digitale sigure între Europa, Caucaz și Asia Centrală, spune comisara europeană Marta Kos.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Ambițiile noastre depășesc instalarea cablurilor, sateliților și rețelelor 5G. Ne dorim să facem transportul mai rapid, rețelele energetice mai inteligente și trecerea frontierelor mai eficientă.”

Comisara a anunțat lansarea procesului de elaborare a unei oferte integrate a Uniunii Europene pentru conectivitate securizată. Inițiativele ar putea atrage investiții de peste 620 de milioane de euro. Totodată, Republica Moldova ar urma să primească un milion de euro pentru instalarea rețelelor Wi-Fi gratuite în spații publice din 30 de localități.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Pentru un student, acest lucru înseamnă un acces mai bun la educație, iar pentru o mică afacere, posibilitatea de a ajunge la mai mulți clienți.”

Șefa statului și premierul au pledat pentru consolidarea securității cibernetice și fortificarea infrastructurii digitale. Subiectul este cu atât mai actual cu cât, în urmă cu două săptămâni, în urma unui atac cibernetic, au fost extrase ilegal datele personale a 450 de mii de cetățeni din bazele de date ale instituțiilor publice.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Inteligența artificială face aceste atacuri mai rapide, mai ieftine și mai ușor de extins. Nu ne putem apăra de atacurile bazate pe inteligență artificială folosind instrumentele de ieri. Trebuie să combatem inteligența artificială cu sisteme de inteligență artificială și mai performante.”

Evenimentul durează două zile și a reunit oficiali din zece state.