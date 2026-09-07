A devenit erou după ce a abandonat cursa pentru a salva un rival dintr-o mașină cuprinsă de flăcări. Olandezul Loek Hartog a oprit imediat când a văzut Ferrari-ul lui Ollie Millroy în flăcări și s-a repezit să-l scoată pe britanic din bolidul ce a luat foc.

Accident teribil în timpul unei curse-sprint în etapa din China din GT Championship. La aproximativ 20 de minute de la start, trei mașini au fost implicate într-un accident violent, în apropierea virajului 14. BMW-ul pilotat de Neil Verhagen a intrat în contact cu Ferrari-ul lui David Chen, iar cele două mașini au ajuns pe traiectoria lui Ollie Millroy.

Ferrari-ul britanicului a fost lovit violent și a ajuns în afara pistei. Impactul a fost urmat aproape imediat de izbucnirea unui incendiu. Mașina a fost cuprinsă de flăcări, iar Millroy a rămas blocat.

Imaginile de pe circuitul internațional din Shanghai, erau de-a dreptul dramatice. Iar în timp ce ceilalți piloți treceau prin zonă, Loek Hartog a reacționat instantaneu. Pilotul olandez și-a oprit Porsche-ul, a coborât din mașină și a alergat spre Ferrari-ul în flăcări. Hartog a luat un extinctor și a încercat să țină focul sub control, apoi a ajuns la Millroy și l-a târât pe acesta din mașină. A făcut toate acestea înainte ca echipajele de intervenție să ajungă efectiv la pilotul britanic. Grație reacției prompte a rivalului său,

Millroy a scăpat cu viață, însă s-a ales cu răni serioase. Britanicul a suferit fracturi la mai multe coaste, claviculă, mână și deget, precum și o leziune la plămân. Ulterior, el a spus că intervenția rivalului său a făcut diferența dintre viață și moarte. La rându-l său Loek Hartog a mărturisit că a reacționat instinctiv atunci când a văzut mașina în flăcări. Cursa din China a fost oprită cu steag roșu și nu a mai fost reluată. Accidentul a declanșat și o anchetă a organizatorilor, care au anunțat că vor analiza modul în care au fost gestionate intervenția, salvarea pilotului și serviciile medicale.