A fost la un pas de finală, dar a urcat pe podium la un prestigios turneu de taekwondo. Artiom Roșca a cucerit medalia de bronz la Albania Open, turneu de categoria G1 desfășurat la Tirana.

Luptătorul moldovean a trecut în optimi de un italian, apoi în sferturi l-a învins pe un luptător din Uzbekistan, dar în semifinale, Roșca a cedat în fața bulgarului Hristiyan Georgiev. Astfel, sportivul pregătit de Vladislav Mazur și Vadim Dimitrov a încheiat competiția pe locul trei, în categoria de până la 54 de kilograme.

Pentru Roșca, medalia de la Tirana vine după o perioadă foarte activă pe scena internațională. În 2026, moldoveanul a mai cucerit argintul la Balkan Cup, bronzul la Dutch Open și a avut mai multe clasări în primele cinci poziții. Competiția de la Tirana a reunit peste o mie de participanți, iar pe tatami au intrat sportivi din mai multe categorii de vârstă, inclusiv seniori, juniori și cadeți.