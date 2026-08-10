Moment incredibil în Brazilia. A marcat, a sărit peste panourile publicitare pentru a sărbători alături de suporteri, dar a căzut într-un pasaj și s-a accidentat. Iar ca totul să fie și mai absurd, golul a fost anulat ulterior după consultarea sistemului VAR.

Fundașul lui Coritiba, Jacy Maranhão, a trăit unul dintre cele mai bizare momente ale carierei sale în partida cu Chapecoense, din etapa a 22-a a campionatului Braziliei.

În minutul 41, la scorul de 1 la 0 pentru Coritiba, Jacy a înscris cu o lovitură de cap și a plecat imediat spre tribune pentru a sărbători golul. Fotbalistul, în vârstă de 29 de ani, a luat mingea, a băgat-o sub tricou și a sărit peste panourile publicitare. Doar că fundașul nu a observat că în spatele acestora se afla un pasaj deschis care duce spre vestiarele echipei oaspete. Jacy a dispărut pur și simplu în gaură, spre surprinderea spectatorilor și a colegilor.

Jacy a reușit să iasă din pasaj și a continuat pentru scurt timp sărbătoarea, însă căzătura l-a costat. Fundașul și-a sucit glezna și, chiar dacpă a revenit pe teren și a terminat prima repriză, a fost schimbat imediat după pauză. Și aici vine partea incredibilă. Golul pentru care Jacy s-a accidentat nu a fost validat. VAR a intervenit și a stabilit că fundașul se afla în poziție de ofsaid. Echipa sa a reușit totuși să câștige cu 2 la 1.Incidentul a devenit și mai spectaculos prin faptul că nu este primul de acest fel pe stadionul Couto Pereira. În 2014, atacantul Joel, tot de la Coritiba, a căzut în același pasaj în timp ce sărbătorea un gol.